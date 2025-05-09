聯手同住乾哥打死老公 她判12年

林姓女子涉夥同大她十八歲的田姓乾哥，拿水管、鐵槌殺死自己丈夫，審理時林自曝拜「九尾狐」感情複雜，被害家屬痛斥她謀親殺夫要求重判；台中地方法院國民法庭昨依傷害致死罪判林女十二年、田男十年六月。

檢警調查，廿六歲林女和邱姓丈夫、四十四歲田姓乾哥同住台中大雅區，去年一月十一日三人口角，林女、田男分別持塑膠管、甩棍及鐵鎚痛毆邱，邱被打到頭、脖子及四肢傷痕累累、昏迷，到醫院前失去呼吸心跳，急救不治，兩人涉家暴傷害致死罪被訴。

台中地院國民法庭密集審理，林女辯稱當天邱男質疑她和田有一腿，一氣之下才拿水管打邱，田則持鐵鎚攻擊。

科刑辯論期間，田男稱很傷心，非常想「乾弟弟」邱男，覺得對不起邱，當時因工作壓力大才失控。

林女則提及年幼遭父母家暴，此生最大陰影是五歲時險被媽媽推下懸崖，她一直喊救命才被經過里長救起。

開庭時有國民法官詢問林女有無宗教信仰？林女自稱拜關公、「九尾狐」，還自曝跟邱男短暫分手期間，和另名吳姓男子交往。

死者母親告訴代理人認為林女說謊，控訴她和邱結婚半年，就把田男帶回家，眾人皆知拜「九尾狐」是招桃花，直言她謀親殺夫、出軌外遇情殺，請求重判十八年。