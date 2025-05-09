涉找明仁會討債 調查官余正煌遭約談

調查局調查官余正煌（右）及國防部軍事情報局軍官侯俊榮（左）疑似涉入陳柏銓吸金案相關，晚間前往北檢複訊。記者曾原信／攝影 調查局調查官余正煌今年二月被查出涉入陳柏銓吸金案並濫查個資，以五十萬元交保，檢調追查發現，余正煌為追討款項，曾透過嘉義市員警林良樺、謝凱丞查個資，再委託竹聯幫明仁會將陳柏銓押走逼債，涉及暴力討債，昨第二波搜索，約談余正煌等人到案。

其他約談對象包括國防部軍情局軍官侯俊榮、林良樺、謝凱丞、竹聯幫南堂大哥「鴨董」陳誌全、明仁會成員傅丞胤等。

據調查，前證券營業員陳柏銓二○一八年間，告知在軍中服務的客戶侯俊榮，聲稱有大客戶願將名下可轉換公司債額度分配給他，保證閉鎖期過後可拿回本金、並享月息百分之十五利潤。

侯俊榮信以為真，將此訊息告知總統府侍衛室學妹范綾玉，范綾玉再轉知余正煌，余正煌找在新竹開鴨肉店的陳誌全共同投資，詎料陳柏銓聲稱保本獲利根本是騙局，涉吸金七千多萬元，許多投資人受害。

檢調追查，余正煌、侯俊榮、陳誌全不甘投資項目虧損，二○二一年間由余正煌利用調查局系統查詢陳柏銓個資，透過陳誌全出面討債，但效果不彰，余正煌再找「友軍」林良樺、謝凱丞查詢更細部個資，確認陳柏銓行蹤後，委託明仁會傅丞胤把陳柏銓押走，帶往台北市堂口拘禁、毆打、凌虐，陳柏銓只好湊出上百萬元清償。

檢調今年二月針對余正煌濫查個資發動搜索，訊後以五十萬元交保，侯俊榮與妻子顏敏蕙各交保十萬元、陳誌全交保卅萬元；專案小組查扣手機鑑識，從通訊軟體發現，余正煌另涉委託明仁會暴力討債、凌虐案外案，昨發動第二波搜索。