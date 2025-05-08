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涉委託竹聯明仁會暴力討債 調查官余正煌移送北檢複訊
曾指控前新竹市長林智堅論文抄襲的調查官余正煌，因與總統府侍衛室女友范綾玉，投資前營業員陳柏銓介紹可轉換公司債失利，余正煌為追討款項，透過嘉義市員警林良樺、謝凱丞查詢個資，再委託竹聯幫明仁會要角傅丞胤將陳柏銓押走凌虐；調查局認為余正煌涉及暴力討債，今搜索約談余正煌等6人到案，深夜移送北檢漏夜偵訊。
全案約談對象包括國防部軍情局軍官侯俊榮、林良樺、謝凱丞、竹聯幫南堂大哥「鴨董」陳誌全、傅丞胤。
據調查，陳柏銓於2018年間，告知他在軍中服務的客戶侯俊榮，聲稱有大客戶願將名下的可轉換公司債額度分配給他，保證閉鎖期過後可拿回本金、並享有月息高達百分之15的利潤。
侯俊榮信以為真，將此訊息告知學妹范綾玉，范綾玉再轉知余正煌，余正煌則找在新竹開鴨肉店的陳誌全共同投資，詎料陳柏銓聲稱的保本獲利根本是騙局，涉及吸金高達7千多萬元，許多投資人受害。
檢調追查，余正煌、侯俊榮、陳誌全不甘投資項目虧損，先於2021年間，由余政煌利用調查局系統查詢陳柏銓個資，並透過陳誌全出面討債，因效果不彰，余政煌再找友軍林良樺、謝凱丞查詢更細部個資，等確認陳柏銓行蹤後，最後委託凶狠的明仁會要角傅丞胤把陳柏銓押走，帶往台北市堂口拘禁、毆打、凌虐，陳柏銓不得已只好湊出上百萬元清償。
檢調今年2月先針對余正煌濫查個資發動搜索，當時余正煌以50萬元交保，侯俊榮與妻子顏敏蕙各交保10萬元、陳誌全交保30萬元；專案小組查扣手機鑑識，從通訊軟體發現，余正煌竟另涉及委託明仁會暴力討債、凌虐案外案，發動第二波搜索。
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