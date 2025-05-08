男子陳屍排水溝 他開車來回4趟可疑「稱防小偷」獲不起訴

新北市金山區一名男子被人發現，陳屍在金山山區的排水溝內。家屬指死者脖子有勒痕，頭部有傷，疑他殺，曾開車經過現場的鄭姓男子可能涉案。檢方依解剖鑑定，認為死者因有喝酒，跌落溝渠後可能無法自行脫離溺水環境致死，鄭男犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

61歲男子2月22日傍晚被人發現倒臥在金山區兩湖里倒照湖山區的排水溝，已經死亡。基隆地檢署檢察官23日相驗，24日解剖，調查案發經過及死因。

死者的哥哥在案發說，排水溝水很淺，除非心肌梗塞，否則不可能溺斃。弟弟的脖子兩側有瘀傷痕跡，頭頂有4公分撕裂傷，加上案發前後3分鐘，有輛轎車「一直來回4趟」，認為弟弟可能專注釣魚時遇害，並非意外死亡。

案發前開車出現在現場的鄭男，在檢察官偵訊時辯稱，他在案發地附近養殖鱘龍魚，當天第一次開車經過，看到橋頭有釣竿及桶子，感覺有人在那邊，擔心遭竊，才去巡視養魚場周圍，沒看到人就走了。

鄭說，第二次開車經過，釣竿及桶子還在，所以他加強巡視，並鳴按喇叭。他並沒有下車，所以也沒看到人。之後他就原路倒車開出來後就回家。

檢方指出，死者遺體經解剖鑑定頭部、頸部傷勢，較不支持因頭部外傷直接造成死亡。整體傷勢與跌落溝渠過程並無矛盾，並未發現有積極性證據遭受他人外傷造成，以及血液檢出酒精184mg/dL，雖未到致死濃度，但可能造成死者無法自行脫離該溺水環境。

檢察官指出，鑑定報告並無死者頸部有遭人勒住會形成的傷勢，死者頸部外傷應是跌落溝渠造成，而非遭他人持武器攻擊。死者體內有相當濃度酒精，應是不詳原因跌落溝渠後，因酒精致死者無法自行脫困而溺水死亡。查無他殺嫌疑，處分鄭男不起訴。

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