快訊

不當世界警察？川普對印巴衝突老神在在 CNN點出手關鍵、時機點

越籍移工搭火車遺失400萬…超越陳明文紀錄 僱主驚：他月薪僅3萬多元

男子陳屍排水溝 他開車來回4趟可疑「稱防小偷」獲不起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市金山區一名男子被人發現，陳屍在金山山區的排水溝內。家屬指死者脖子有勒痕，頭部有傷，疑他殺，曾開車經過現場的鄭姓男子可能涉案。檢方依解剖鑑定，認為死者因有喝酒，跌落溝渠後可能無法自行脫離溺水環境致死，鄭男犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

61歲男子2月22日傍晚被人發現倒臥在金山區兩湖里倒照湖山區的排水溝，已經死亡。基隆地檢署檢察官23日相驗，24日解剖，調查案發經過及死因。

死者的哥哥在案發說，排水溝水很淺，除非心肌梗塞，否則不可能溺斃。弟弟的脖子兩側有瘀傷痕跡，頭頂有4公分撕裂傷，加上案發前後3分鐘，有輛轎車「一直來回4趟」，認為弟弟可能專注釣魚時遇害，並非意外死亡。

案發前開車出現在現場的鄭男，在檢察官偵訊時辯稱，他在案發地附近養殖鱘龍魚，當天第一次開車經過，看到橋頭有釣竿及桶子，感覺有人在那邊，擔心遭竊，才去巡視養魚場周圍，沒看到人就走了。

鄭說，第二次開車經過，釣竿及桶子還在，所以他加強巡視，並鳴按喇叭。他並沒有下車，所以也沒看到人。之後他就原路倒車開出來後就回家。

檢方指出，死者遺體經解剖鑑定頭部、頸部傷勢，較不支持因頭部外傷直接造成死亡。整體傷勢與跌落溝渠過程並無矛盾，並未發現有積極性證據遭受他人外傷造成，以及血液檢出酒精184mg/dL，雖未到致死濃度，但可能造成死者無法自行脫離該溺水環境。

檢察官指出，鑑定報告並無死者頸部有遭人勒住會形成的傷勢，死者頸部外傷應是跌落溝渠造成，而非遭他人持武器攻擊。死者體內有相當濃度酒精，應是不詳原因跌落溝渠後，因酒精致死者無法自行脫困而溺水死亡。查無他殺嫌疑，處分鄭男不起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市金山區鄭姓男子多被人發現，陳屍在山區的排水溝，家屬認為死因不單純。檢方偵查後今天表示，已完成解剖等待報告，釐清死因。聯合報系資料照、家屬提供
新北市金山區鄭姓男子多被人發現，陳屍在山區的排水溝，家屬認為死因不單純。檢方偵查後今天表示，已完成解剖等待報告，釐清死因。聯合報系資料照、家屬提供

排水溝 死亡 溺水

延伸閱讀

酒精「一級致癌物」易攻擊基因 49%國人喝酒臉紅更危險

高雄父女陳屍車中 母派出所報失蹤接噩耗悲痛認屍

超傻眼！苗栗中華路排水溝變垃圾桶 50公尺清出300個寶特瓶

中和旅館驚傳命案！女友返回房間見44歲男陳屍沙發 手上還有針筒

相關新聞

男子陳屍排水溝 他開車來回4趟可疑「稱防小偷」獲不起訴

新北市金山區一名男子被人發現，陳屍在金山山區的排水溝內。家屬指死者脖子有勒痕，頭部有傷，疑他殺，曾開車經過現場的鄭姓男子...

台鐵員工鐵鎚敲全身殺死同事…破壞電子手環逃亡 國民法官法庭判無期徒刑

台鐵左營機務段號誌部門員工林金仁因與洪姓同事結怨長達10年之久，2023年6月竟埋伏持器械，重擊洪的後腦將其殺害，殺人後...

調查官余正煌投資失利涉洩個資 嘉義2警涉替明仁會查個資遭搜索

中信證券前營業員陳柏銓等人吸金集團日前遭檢調搜索，調查局調查官余正煌與女友投資失利涉非法查詢個資，還有國防部軍事情報局軍...

台灣首件氣候訴訟！用電大戶條款成效不彰 綠色和平提告敗訴

綠色和平基金會等認為經濟部「用電大戶條款」對企業再生能源設置要求過低，並無有效規範企業也無助於減碳，侵害人民基本生存權利...

嫌陽台魚池臭、不滿監視器朝自家拍 前警政署長女兒怒告鄰居

警政署前署長姚高橋退休後，跟女兒一起住在台北市，日前跟對面住戶有糾紛報警，指控對方架設攝影機拍攝她住家，提告妨害秘密，警...

朱亞虎作證小沈想幫柯文哲分擔蔡壁如薪水 抱怨應曉薇花集團太多錢

台北地院今開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，傳喚鼎越開發前董座朱亞虎作證。檢察官提示朱亞虎的訊息，內容指朱曾抱怨台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。