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漁船改造密艙藏20人出海 6/3底價560萬拍賣

中央社／ 高雄8日電

漁船「海淯九號」遭查獲以密艙載20人偷渡出海，高雄地院依違反入出國及移民法等罪，判偷渡集團杜男等7人1年7月至3年10月，「海淯九號」將於6月3日拍賣，底價新台幣560萬。

全案起於，「海淯九號」去年8月間出高雄港遭海巡等人員登檢，船舶角落疑似傳來呼救聲，經海巡詳細檢查發現密艙內躲藏18男2女，共20名遭禁止出國的台灣人因船艙狹小密不透風，即使準備氧氣瓶仍受不了因而拍打呼救，也因此讓密艙存在曝光。

高雄地檢署今天指出，此案去年12月間偵結提起公訴後，高雄地方法院近日判決被告7人共同犯意圖營利使受禁止出國處分國民出國未遂罪，各處1年7個月至3年10個月不等徒刑。

另扣案的「海淯九號」漁船原鑑定價格1800萬元，預計6月3日將以底價560萬元拍賣，有興趣民眾可關注法務部行政執行署高雄分署拍賣資訊，前往投標。

高雄地院判決書指出，「海淯九號」為漁船並非客輪，杜姓男子涉於去年匯款40萬元給不知情「海淯九號」船主，用以支付船隻租金，並提供葉姓船長、2名船員及20名偷渡客所需物資；曾姓男子則涉嫌負責交付報酬給船長及船員，並委託偷渡及將船隻水艙改造成密艙，2人屬掌握資金及最上層分配報酬成員，犯罪情節最重。

法官審酌杜男等人犯後態度、犯罪情節等狀況，依共同犯意圖營利使受禁止出國處分之國民出國未遂等罪，判處杜男3年10月、曾男3年、葉姓船長2年2月、苗姓及洪姓船員2年、負責暫時安頓偷渡客等事項的蔡姓及黃姓男子，則各處1年8月及1年7月徒刑，可上訴。

高雄地檢署後續清查發現18人因多涉詐欺案遭限制出境，其餘2人另案通緝中，20人遭帶回偵辦或歸案，至於葉姓船長及苗姓、洪姓船員訊後遭檢方依涉犯入出國移民法等罪嫌聲押獲准。

偷渡 報酬

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