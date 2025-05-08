調查官余正煌投資失利涉洩個資 嘉義2警涉替明仁會查個資遭搜索

中信證券前營業員陳柏銓等人吸金集團日前遭檢調搜索，調查局調查官余正煌與女友投資失利涉非法查詢個資，還有國防部軍事情報局軍官涉案均交保後傳。台北地檢署追查發現陳柏銓遭竹聯幫仁堂明仁會傅姓要角恐嚇討債逾百萬元，其中還有嘉義市警局林姓、謝姓警員涉洩漏個資，今搜索5處約談傅等3人，並通知余正煌等3人釐清案情。

陳柏銓稱自己在2021年間遭黑幫恐嚇，他心生畏懼交付超過百萬元。檢調掌握，明仁會傅丞胤涉以「明仁會」名號口頭恐嚇陳柏銓涉恐嚇取財罪，嘉義市警局林姓、謝姓警員涉嫌替傅非法查詢陳柏銓個資，涉嫌洩密及違反個人資料保護法。

北檢指出，日前偵辦被告陳柏銓詐欺、吸金等案件，調查局自檢自清，2月25日指揮台北市調查處執行搜索並約談被告等人，經過濾相關事證，發現陳柏銓曾遭恐嚇暴力討債，以及疑有員警涉嫌違法查詢洩漏個資。

此案經警政署督察室、嘉義市政府警察局自檢自清後，北檢今指揮北市調處、嘉義市警局、北市大安警分局搜索傅姓、林姓、謝姓等3人及林、謝辦公處所共5處，並通知被告余正煌、侯俊榮、陳誌全到場查證，全案持續偵辦中，今晚陸續移送複訊。

調查官余正煌揭露前新竹市長林智堅輪文抄襲，今年3月遭調往台東縣調查處。余正煌因吸金案涉利用調查局系統查個資涉違反個人資料保護法，50萬元交保，他的女友、任職總統府侍衛室范綾玉投資930萬元血本無歸，日前也到案作證。