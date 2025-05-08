大園少年車手頭疑A贓款遭擄走被虐死棄屍 一審5人判無期

桃市17歲林姓車手頭疑侵吞贓款，遭詐團首腦謝易呈率眾北上擄回，凌虐致死棄屍高雄山區。桃園地院今審結，依三人以上攜帶兇器對被害人施以凌虐私行拘禁致死罪將謝等5人重判無期徒刑，其餘11人分處13年6月至1年10月不等，王、謝2男無罪，可上訴。

判決主文指出，謝易呈、莊右任犯三人以上攜帶兇器對被害人施以凌虐私行拘禁致死又共同犯遺棄屍體罪，均應執行無期徒刑，褫奪公權終身；陳琮文、蔡姓、郭姓依三人以上攜帶兇器對被害人施以凌虐私行拘禁致死罪，均處無期徒刑，褫奪公權終身。

另李浩為、張偉華、李睿黌各處13年6月、吳志瑋及吳尚珉處11年、5年；馬冠宇、許男共同犯以非法方法剝奪人之行動自由罪處徒刑2年10月、蔡亞倫、陳姓、許姓及蔡姓等處徒刑1年10月。

桃院說明，被告謝易呈等人就本件犯行僅坦承妨害自由犯行，就毆打、凌虐被害人林少部分矢口否認，均辯稱：林姓少年所受傷勢是其他在場者毆打，當時場面很亂，不記得是誰打的，林受傷與死亡部分，均與他們無關等語。

合議庭經比對謝等人供述、證人證詞、被害林少遺體傷勢及卷內其他物、書證等證據資料，被告等犯行均堪認定；另王、謝2男經審理後，認為檢方舉證尚不足以使合議庭產生有罪心證，因此諭知無罪。

合議庭審酌，被告等人犯罪情節，對被害人及家屬造成無法回復傷害和巨大痛苦，被告等人臨訟之時尚互相推諉，致被害人母親蒙受二度傷害。尤其被告謝易呈、莊右任、陳琮文、蔡、郭等人，參與程度及凌虐手段最為深入、兇殘，已構成對社會的重大危害，必須永久隔離，以防再犯；對其餘被告同樣綜合考量他們參與程度、犯罪手段、刑法第57條所定各項事由等情狀後分別量刑，以昭公義。

犯罪事實指出，27歲謝易呈自組詐欺集團因故損失500萬元詐款，竟歸咎於時任車手頭的林姓少年逼他賠償，2023年6月7日晚間，謝等人北上在桃市大園區超商前找到林少強押上車，分別帶去高市阿蓮區宮廟、鳥松鄉和大寮區等地工廠行刑，以毆打、電擊、火燒、熱水澆淋等方式虐打逼吐錢。

林少因22小時連續遭凌虐，全身大面積瘀傷及燙傷，且大量內出血於遭擄隔天下午死亡，謝等將屍體丟在杉林區山區邊坡。後因林母曾接兒子要錢電話，向桃市警大園分局求助，當下立刻由桃檢檢察官陳嘉義指揮偵辦，但被擄不久林即遇害。