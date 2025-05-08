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嫌陽台魚池臭、不滿監視器朝自家拍 前警政署長女兒怒告鄰居
警政署前署長姚高橋退休後，跟女兒一起住在台北市，日前跟對面住戶有糾紛報警，指控對方架設攝影機拍攝她住家，提告妨害秘密，警方初步釐清，對面住戶是日商公司，做服飾批發，公司代表邱女到案稱，攝影機是為了避免被不明人士丟東西，否認有拍攝姚女住家，警詢問後被依法送辦。
據了解，報案人姚女（57歲）是姚高橋女兒，住透天宅，不滿對面另一棟3樓住戶、陽台逾一米寬的魚池有臭味，指控「味道影響身體」，而對面住戶不認為有影響到別人、沒有異味，雙方各執一詞。
4月底，姚女不滿對方架設監視器朝自家拍攝，當場報警，警方詢問了解，被指控的住戶是日商公司，做服飾批發，露天陽台有養魚，裝監視器是因為發現疑似被人潑水，要釐清「怎麼一回事」才裝設。
警方事後依程序查扣攝影機記憶卡，並通知公司代表邱姓女子到案說明，邱女否認拍攝範圍有到對面住家，不解為何因此被提告，警詢後被依妨害秘密函送法辦。
據悉，攝影機雖然是朝外拍攝，但並未拍到姚女相關隱私的舉止。
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