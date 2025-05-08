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嘉義男未經許可捕鮪魚罰400萬 拍賣農地抵繳部分

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義縣陳姓男子未經許可購買外籍漁船及捕撈鮪魚，遭處罰鍰合計新台幣400萬元，經通知不繳後移送行政執行署嘉義分署強制執行，6日拍賣其農地130萬餘元，抵繳部分罰鍰。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，陳男在哥倫比亞獨資設立公司，購買塑鋼船於加勒比海、哥倫比亞從事漁業行為，依「投資經營非我國漁船管理條例」相關規定「中華民國人非經主管機關許可，不得投資經營非我國漁船於海外從事漁業」，因此裁處200萬元罰鍰。

嘉義分署表示，陳男所有漁船又在國際大西洋鮪類保育委員會（ICCAT）公約水域捕撈鮪魚，被鮪類保育委員會提報非法漁船清單，行政院農業部再依「投資經營非我國漁船管理條例」相關規定處以200萬元罰鍰，因合計處罰陳男400萬元。

嘉義分署指出，經通知陳男仍遲遲未繳罰鍰後，則移送行政執行署嘉義分署強制執行，便通知陳男繳納或報告財產申請分期繳納，同樣被置之不理，遂查封陳男嘉義縣布袋鎮約523坪農地，於6日進行拍賣，以130萬600元拍定，只能抵繳部分罰鍰，將繼續調查陳男財產執行。

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