回收婦撿空紙箱判免刑 法官：檢察官違反法律感情

金姓女子偷走火鍋店放在門口的紙箱，依竊盜罪起訴，台北地院認為，她的犯罪情節輕微，減刑仍嫌過重，為避免無意義的刑罰違反國民法律感情，判她免刑。可上訴。

檢方起訴指出，50歲金姓女子2024年11月22日上午9點在台北市一家火鍋店外，拿取火鍋店暫置於店門口的紙箱，紙箱內有高麗菜，她將高麗菜取起後，偷走紙箱被訴。

台北地院審理認為，金女經濟不寬裕，須要靠資源回收維生，犯後坦承不諱，且僅徒手拿取舊紙箱1個，侵害法益甚輕，犯罪情狀顯可憫恕。

法官認為，金女可罰違法性甚低，犯罪之情節輕微，為避免無意義之刑罰執行耗費國家經費與國民法感情之違反，判她免刑。