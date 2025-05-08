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朱亞虎作證小沈想幫柯文哲分擔蔡壁如薪水 抱怨應曉薇花集團太多錢

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地院今開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，傳喚鼎越開發前董座朱亞虎作證。檢察官提示朱亞虎的訊息，內容指朱曾抱怨台北市議員應曉薇「不停弄集團的錢」、「白花太多了」，還指應曉薇助理吳順民領集團薪水，只負責處理京華城案。

合議庭共提解柯文哲等4名羈押被告出庭，朱亞虎要接受柯文哲、沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、台北市都發局前局長黃景茂、應曉薇助理吳順民、張志澄詰問，上午由檢察官先行主詰問朱。

檢察官提示2019年8月10日朱亞虎傳給柯文哲的訊息，詢問為何提及「蔡壁如的薪水」的原因；朱指出，因為當時蔡壁如下台，不當議員、立委，也沒有收入，沈慶京覺得是否要幫忙柯分擔一點，因此請他去找柯，「柯連理都不理我」。

檢方再提示朱亞虎、柯文哲的訊息提及一幅「山水油畫」；朱則說，當時一名韓國畫家畫了一幅油畫，因當時民眾黨剛成立，想說可以放在黨辦公室，但柯拒絕，「那幅畫還冷冷清清地躺在儲藏室」。

朱亞虎庭上也說他和應曉薇的關係「和平友好」，但檢察官提示朱和威京集團法務經理陳俊源的對話，朱說「對付應，我可以，...，她不停弄集團的錢，白花太多了」；另朱在偵訊也稱「應曉薇花威京集團的錢很久了」、「給基金會的錢不知給了多少」等語。

朱說，應曉薇有基金會，常會帶人去日本之類的，「我都沒有這種待遇」，他就會嫉妒、懷疑是否花的是集團的錢。朱亞虎也指應曉薇的助理吳順民「沒有在做應曉薇的事」，而是在做威京集團的事，領兆欣化工的薪水，一個月5萬，但只負責處理京華城案。

台北市議員應曉薇（中）。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇（中）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

應曉薇 朱亞虎 柯文哲

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