國軍高雄醫院軍醫集體貪汙案 更一審12人逆轉改判無罪...僅1人有罪

國軍高雄總醫院岡山、左營分院軍醫被控集體貪汙，經最高法院撤銷判決發回，高等法院高雄分院今天更一審判決，涉案的14人，有12人逆轉改判無罪、左營分院急診部上校主任鍾立民維持一審無罪判決，僅岡山分院臨床藥事科中校主任杜政璋改判刑5年2個月有期徒刑。

高等法院高雄分院今上午宣判，原本遭判刑1年9個月到3年11個月不等刑期的12名軍醫，包含3名上校醫官、8名中校醫官、1名少校醫官，因為只是單純從事看診醫療行為，並沒有兼辦政府採購職務，職權與公立醫院的醫師相同，不屬於公務員，因此就並非貪汙治罪條例的犯罪主體。

合議庭法官認為，這12名軍醫收受藥商給的財物，行為縱屬不當，但也只是道德上的瑕疵，依法並不處罰，而其中一名中校軍醫在收了錢之後，把錢轉到朋友的郵局帳戶，因為不是洗錢客體，所以也未觸犯修法前的洗錢防制法。

原本在二審遭判刑8年6個月有期徒刑的鍾立民，也因為在去年上訴最高法院後，被撤銷原判決，經高等法院高雄分院更一審，駁回檢方對鍾立民無罪判決的上訴，因此鍾立民維持一審無罪判決，理由同樣是他並非公務員，不受貪汙治罪條例處罰。

不過唯一仍遭有罪判決的杜政璋，原本在一審就已經被判6年刑期、褫奪公權3年，經最高法院撤銷發回更審，高等法院高雄分院今更一審，仍作出有罪判決，應執行有期徒刑5年2個月、褫奪公權3年。