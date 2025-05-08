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沈慶京捐210萬盼回復京華城樓地板面積 朱亞虎認行賄

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地院今開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，傳喚鼎越開發前董座朱亞虎作證。朱亞虎指出威京集團透過7名人頭捐款210萬元給民眾黨，是為回復京華城120284.39平方公尺樓地板面積，「行賄是我做了，我認罪，這也代表我的初心、我的懺悔」。

合議庭共提解柯文哲等4名羈押被告出庭，朱亞虎要接受柯文哲、沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、台北市都發局前局長黃景茂、應曉薇助理吳順民、張志澄詰問，上午由檢察官先行主詰問朱。

朱亞虎作證指出，2020年威京集團捐款給民眾黨210萬元，但因總部當年虧損，不能用政治獻金方式，因此沈慶京指示他找7個人頭捐款給民眾黨的帳戶。

他說，沈慶京做事從來不說目的，「他有什麼想法，我都不曉得」，至於他在偵查期間訊問時表示，沈慶京認為捐政治獻金可以討好柯文哲、捐款目的就是幫助京華城重新拿回120284.39平方公尺樓地板面積等語，「這些目的是我猜測、判斷的」。

朱亞虎於捐款後有傳訊息給時任台北捷運公司董事長、競總財務長李文宗；他說，因為捐款210萬元實在太少、太不好意思，希望李文宗能知悉有捐款一事，並向柯文哲報告。檢察官問及李文宗、柯文哲是什麼關係？朱則說，兩人是同學、好朋友，「外面都有在傳，報章媒體都有寫」。

法官補充詰問時提示2020年4月1日朱亞虎傳給李文宗的訊息，提及「小沈十分小氣地捐210萬元，...，弄成560沒有給您或市府帶來困擾」，另提示朱亞虎偵訊時的筆錄起初稱210萬元是為了「謝謝」560%容積獎勵，事後又修正為「210萬元就是為了回復120284.39平方公尺樓地板面積」，詢問改口原因？

朱亞虎回答，一開始他認為210萬元是感謝「560%容積獎勵」，但事後想想「謝謝」2年前的事情沒有道理，才會認為是希望回復120284.39平方公尺樓地板面積。他說，「行賄是我做了，我認罪，這也代表我的初心、我的懺悔」。

台北地方法院持續審理圖利京華城容積案，今天上午提訊台北市前市長柯文哲（圖）出庭應訊。記者許正宏／攝影
台北地方法院持續審理圖利京華城容積案，今天上午提訊台北市前市長柯文哲（圖）出庭應訊。記者許正宏／攝影

朱亞虎 李文宗

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