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影／台南婦狂啖迴轉壽司吃霸王餐 法官判罰金2萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓婦人去年9月19日前往台南市南區餐廳用餐，沒帶現金且金融卡也刷不過，經連繫家屬也無法處理，同年月30日她重施故技至中西區壽司店用餐，飽餐一頓也沒付錢，致2店家損失2313元而提告，台南地院認她犯詐欺得利罪，應執行罰金2萬元，可上訴。

檢警調查，林婦去年9月19日晚間6時30分許，在南區餐廳點餐消費1753元，待店員察覺有異，要求她結帳時，拿出金融卡供店員刷卡卻刷不過，與店員一同至便利商店自動櫃員機欲提領現金也沒錢，最後連繫她所稱家屬，對方也表示無法處理，店員才知受騙並報警處理。

未料，同年月30日下午2時30分許，她又到中西區連鎖壽司店，未經帶位即直接就座拿取壽司食用，吃了10盤壽司共計560元。經店員察覺有異而報告店長，要求她先行結帳時，卻表示沒帶現金，佯稱待會友人來後再結帳。

然而，店長久候不見有其友人前來，再次請她結帳，她出示提款卡，指下個月有錢入帳後才能結帳，店長得知受騙並報警處理。

林婦辯稱，9月19日當天沒有攜帶現金，本來打算吃完後再領錢付給店家，但店員陪她到店家附近超商領錢，才發現提款卡內沒錢，無法提領現金。另30日那次，她想說有帶500元現金，但要結帳時發現錢好像掉在路上不見了，她只有提款卡，但是該卡下個月10日入帳後才能付款。

台南地院指出，林婦明知資力不足且無意願支付餐費，竟仍前往店家消費，詐得不法利益，致兩店家受有損失，法治觀念薄弱，所為應予非難。同時，她犯後否認犯行，未見悔意犯後態度，獲取不法利益多寡，及未與店家達成和解彌補損失等一切情狀。

法官認她犯詐欺得利罪處罰金1萬7千元，另犯詐欺得利罪處罰金5600元，應執行罰金2萬元，可上訴。

台南地院指出，林婦明知資力不足且無意願支付餐費，竟仍前往店家消費，致兩店家受有損失，犯後否認犯行及未與店家達成和解彌補損失，認她犯詐欺得利罪，應執行罰金2萬元。記者邵心杰／翻攝
台南地院指出，林婦明知資力不足且無意願支付餐費，竟仍前往店家消費，致兩店家受有損失，犯後否認犯行及未與店家達成和解彌補損失，認她犯詐欺得利罪，應執行罰金2萬元。記者邵心杰／翻攝

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