行賄柯文哲「司馬昭之心」避談沈慶京？朱亞虎：這是技巧問題

台北地院今開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄案，傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎作證。朱證稱，他以210萬元行賄柯是「司馬昭之心」、有戰略上的意涵，不過，關於是否替威京集團主席沈慶京行賄？朱表示「這是技巧上的問題，我答不出來」。

上午庭審由檢察官廖彥鈞先行主詰問。朱亞虎稱，他確定2020年2月20日上午10時沈、柯2人在台北市長辦公會面談的是京華城案，依他對沈的了解，沈對結果滿意。

沈慶京的律師廖威智認為朱亞虎的證詞有疑，隨後反詰問朱，質疑為何沈、柯談的不是同樣也由威京集團旗下中華工程公司承做的台北市延壽國宅都更案？

朱亞虎證稱，沈慶京與柯文哲會面時「我不能偷聽」，沈、柯也許有話家常，但一定談京華城的案子，朱承認延壽國宅都更案是中工蓋的，但京華城案不可能不談。

朱亞虎說，他跟隨沈慶京8年多，當天沈談了後很滿意，就他經驗沈不滿意就不說話、也不會罵人；廖威智質疑朱是否有心理學學位？軍隊是否有教心理學？朱亞虎稱，軍隊雖然沒有心理學課程，但對沈慶京談後很滿意這件事「我充滿信心」。

朱亞虎說，集團員工7個人捐錢210萬元給民眾黨的事，人是財務經理張志澄找的，章是他蓋的，他與沈慶京從來沒有談過210萬元，關於被律師問及「為何認定自己有行賄？」朱亞虎說，這是「司馬昭之心」昭然若揭的事。

至於會用匯款方式給錢的原因？朱說「不然我去送現金嗎？我也不敢啊！」朱說，沈慶京的動作他都很了解「早猜到有此戰略上的涵意」。