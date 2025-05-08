雇主不提供勞工出勤紀錄受檢遭罰20多萬 強制執行立即線上繳款

屏東縣一名從事其他休閒服務業獨資業者，不提供勞工出勤紀錄，違反勞基法被罰3萬元，還有營業稅17萬多元未繳，共欠款20多萬元，遭行政執行署屏東分署發現，業者承攬千萬元公共採購工程案，正要發文扣工程款，業者才來電願意線上繳款一次繳清。

屏東分署指出，該名業者長年在屏南為遊客提供活動規畫、導覽解說等在地休閒服務，依勞動基準法第30條、第80條規定，雇主應置備勞工出勤紀錄並保存五年，出勤紀錄應逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止。拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行勤務者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

屏東縣政府在做勞動條件檢查，多次限期請該名業者提供勞工2024年1月至2024年7月出勤紀錄及工資清冊至縣府勞青處受檢，業者未在期限內提供資料受檢，縣府依限請業者回覆陳述意見書，業者逾期未回覆，該業者違反勞動基準法第80條規定被處罰3萬元，加上未繳營業稅17萬餘元，共欠20萬餘元未繳。

屏東分署限期通知業者繳納，但業者未在期限內繳納，分署扣押業者在銀行存款仍不足清償。分署查到該業者有承攬高達千萬元公共工程採購案，正要發文去扣工程款時，業者主動來電表示願意全數繳納，並請分署提供繳款單據，分署請業者持行動裝置掃描分期繳款單上QRCode線上繳款，透過線上繳款作業，業者將欠款繳清。

屏東分署表示，數位化時代，提供線上繳款是便民趨勢，民眾收到分署繳款單，可選擇利用自動櫃員機（ATM）、網路銀行或網路銀行APP，依繳款單正面條碼區所載銀行代號及轉入帳號繳款，完成繳納；若繳款單正面下方印「便利超商專用繳款單」三段條碼，可選擇在繳納期限內持繳款單至四大便利商店全國門市繳款。民眾也可以選擇到分署繳款，或是郵局買匯票繳款。