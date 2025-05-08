台中人妻拜九尾狐...同居大18歲乾哥 打死老公判12年

台中26歲林姓人妻和邱姓先生、大她18歲的田姓乾哥同住，自稱被老公罵「北港香爐」夥同田拿水管、鐵槌弒夫，台中地院國民法庭本周密集審理，林自曝拜九尾狐、感情複雜，被害家屬痛斥她謀親殺夫求刑18年；國民法庭今依傷害致死罪判林女12年、田男10年6月，可上訴。

檢警調查，林女（26歲）和邱姓先生、田姓乾哥（44歲）同住大雅區租屋處，2024年1月11日下午5點多3人因細故發生口角，林、田竟分別持塑膠管、甩棍及鐵鎚痛毆邱，對方被打到頭、脖子及四肢傷痕累累昏迷，到醫院前就失去呼吸心跳，急救仍不治。

檢方相驗遺體，見邱男傷勢明顯有異，指揮警方偵辦查出竟是邱的妻子、乾哥痛下毒手，依家暴傷害致死罪嫌起訴2人。

台中地院國民法庭本周起密集審理，林女辯稱當天邱男質疑「妳是北港香爐任人插」、「狗男女」稱她和田有一腿，ㄧ氣之下才拿水管打邱，田則持鐵鎚攻擊。

昨科刑辯論時，田男稱自己很傷心，非常想他的乾弟弟，覺得對不起他，當時因工作壓力大才失控；林女則提及年幼遭父母家暴過往，還說此生最大陰影是5歲時險被媽媽推下懸涯，她一直喊救命才被經過的里長救起。

昨開庭期間，有國民法官詢問林女有無宗教信仰，林自稱有拜關公、九尾狐，還自曝跟邱男短暫分手期間和另1吳姓男子交往。

邱男母親的告訴代理人認為林女說謊，控訴她和邱結婚半年就把客兄帶回家，拜九尾狐眾人皆知是招桃花，直言她同床夫妻、謀親殺夫、出軌外遇情殺，求刑18年。