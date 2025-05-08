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台中妻夥乾哥毆丈夫致死 一審各判12年、10年半

中央社／ 台中8日電

林姓女子、邱姓丈夫與田姓「乾哥」一同在台中市租屋居住，去年林姓女子與田姓男子遭控持鐵鎚等毆打邱姓男子致死，台中地院國民法庭今天分別判12年、10年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，3人共同在台中租屋居住，去年因故爭執，林姓女子與田姓男子一同持鐵鎚、塑膠管等毆打邱姓男子。

邱姓男子全身多處出血倒地昏迷，林姓女子卻報案指邱姓男子在工地摔倒，返家後呼吸心跳停止，台中市政府消防局獲報到場，發現邱姓男子已無生命徵象，經送醫急救仍不治。檢方相驗遺體，發現邱姓男子身上多處鈍器傷，調查後認定林姓女子與田姓男子涉案，偵辦後依傷害致死罪嫌起訴。

台灣台中地方法院國民法庭連3天開庭審理，開庭首日，林姓女子透過委任律師否認犯案，強調當時塑膠管脆化，不可能造成邱姓男子死亡；田姓男子透過委任律師坦承犯傷害致死，但強調鐵鎚是林姓女子交付。

隔日再開庭，田姓男子改口稱是林姓女子動手，雙方辯詞前後不一。檢方認為現場擺放的紙箱內有鐵鎚、甩棍等物，且衣櫃、浴室地板有血跡，林姓女子、田姓男子身上都採到血跡反應，認定2人有犯行，具體求刑10年到11年半。

經合議庭評議，依傷害致死罪判林姓女子12年、田姓男子10年6月徒刑，全案可上訴。

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