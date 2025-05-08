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獨／雙桶屍死刑犯徐德益都認罪 今改口少女被殺不是為錢是因裸照

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市男子徐德益涉夥同共犯殺死蔡姓少女、黃姓男子，再將屍體裝桶灌入鹽巴、水泥封箱，分別藏放在豐原住家、苗栗山區，徐在一、二審都被判處死刑，最高法院今年初判決有瑕疵發回，更一審今開庭，徐雖承認殺害二人，但辯犯罪事實有誤，蔡女是因「裸照」吵架，先由陳姓少女、王閔正先持鐵鎚、剪刀、菜刀動手後，他才「補刀」一次，也辯稱，沒看到黃遇害過程。

更一審今開庭，由受命法官周淡怡審理，徐德益已在案發後，已在監3年多，除了雙桶屍的兩個死刑判決外，另涉詐欺、槍砲，預計執行到121年左右。

徐德益今出庭時供述，對於兩個死刑都認罪，但對於犯罪事實、原因與判決書有出入，所以提出上訴。

徐德益說，殺害蔡姓少女過程與判決認定犯罪事實有出入，不是為了300多萬的土地交易款，而殺害蔡女，案發當天有喝酒，蔡女因先前同住更衣時，遭陳姓少女拍裸照一事起口角，在場共犯王閔正在旁煽風點火，蔡女回房間後，陳女再找蔡女口角，陳女持鐵鎚攻擊蔡女頭頂多下，在場王男接過鐵鎚後，繼續敲擊陳女，陳女血流滿面倒下。

徐德益說，當時蔡女不知死活，在場眾人不敢報警，陳女拿來菜刀、剪刀後，王男持剪刀朝蔡女胸口刺，陳女開口要他幫忙「若沒死，你也會有事」，他才「補刀」，將插在蔡女胸口的剪刀壓入，王接著再持菜刀往蔡女脖子鋸了幾下，之後蓋上浴巾，後續裝桶藏屍過程則是如判決書所記載。

徐德益也說，殺害黃男部分，他當天有在案發的養狗場外，案發時是先聽到槍聲，隨後同案共犯林宥廷向他告知「我殺人了」，要求他協助滅屍，沒有實際參與動手殺害黃男過程。

檢方表示，被告雖為認罪陳述，仍爭執動機、犯罪事實，此部分難認被告有自白，被告上訴無理由，請駁回上訴。另外也請法院函請矯正署提供國內教化專家相關名冊，再聲請被告在監時期的矯正資料，及此案相關量刑報告，請矯正專家提供專業意見。

最高法院今年3月發回更一審，認為此案未徵詢矯正人員意見，審酌有無復歸社會可能，也在未究明「不明液體」時，即認定是海洛因科刑，有違法、理由不備之處，撤銷原判決，發回更一審。

檢警調查，台中豐原男子徐德益（39歲），為私吞300多萬的土地交易款，誣賴蔡姓少女吞錢，在2017年間殺害蔡後裝屍塑膠桶，藏放在豐原老家，另為地主辦理土地貸款，擅自出售土地得款2690萬，懷疑黃姓男子供詞對他不利，在2019年間教唆同夥強行注射黃毒針，再朝黃頭部開槍致死，再裝進桶子棄屍，一、二審都判徐死刑。

台中市徐德益涉嫌在2019年6月間，因擔心遭黃姓男子出賣，涉嫌殺人裝桶，藏屍在苗栗銅鑼山區。圖／報系資料照
台中市徐德益涉嫌在2019年6月間，因擔心遭黃姓男子出賣，涉嫌殺人裝桶，藏屍在苗栗銅鑼山區。圖／報系資料照
台中市徐德益涉嫌殺死蔡姓少女、黃秋淵後裝桶藏屍，刑事局中打2021年底在宜蘭循線抓人，將徐壓制在地。圖／報系資料照
台中市徐德益涉嫌殺死蔡姓少女、黃秋淵後裝桶藏屍，刑事局中打2021年底在宜蘭循線抓人，將徐壓制在地。圖／報系資料照
徐德益等人殺害蔡姓少女裝成桶。圖／報系資料照
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死刑

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