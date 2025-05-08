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「台灣自治政府」公民稅金減半？總理等5人涉詐被起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

「台灣自治政府」總理蔡吉源與4名幹部自行受理民眾委託土地糾紛，假冒律師幫寫訴狀、陪出庭，多次被承審法官發現，蔡等另為吸收民眾加入該組織，又佯稱成為公民可享有稅金減半，有人參加仍被扣全額稅才知被騙，台中地檢署依違反律師法、詐欺起訴蔡等5人。

檢方起訴指出，蔡男（78歲）自任「台灣自治政府」總理，並在彰化二林鄉設立辦公室，與林姓（66歲）、姚姓（65歲）、黃姓（82歲）及游姓（56歲）幹部均無律師執照，卻自2022年起受理民眾委託處理土地訴訟事件，若順利完成每件收取4000元。

檢方查出，洪姓男子與國有財產署有土地糾紛，同年11月前往台灣自治政府委任黃姓、游姓幹部為他撰寫刑事自訴狀、刑事自訴委任狀，還直接將姚、黃及游登載為「律師」，並於2024年1月5日陳報給台中地方法院。

中院承辦的法官卻發現，該自訴案的3名代理人根本就沒有律師資格，依法不得執行律師職務而判決不受理。

後來另名謝姓男子同樣是土地糾紛，找上台灣自治政府委蔡、林、姚、黃及游替他處理訴訟，期間游男友陪他到南投地方法院出庭，法官當時也發現他非律師，當庭要求退至旁聽席，之後謝因訴訟順利，就交付4000元給游。

檢方也發現，蔡、游2021年為了吸收謝姓男子加入台灣自治政府，騙他成為公民後可享有稅金減半優惠，前後收了24萬多元，但謝男仍遭課稅才知被騙，該案由全國律師聯合會告發才曝光；檢方偵結依違反律師法、詐欺等罪嫌，起訴蔡等5人。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

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