柯文哲、陳佩琪眉目傳情 朱亞虎開庭證：沈慶京100%和柯談京華城
台北地院今開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，傳喚鼎越開發前董座朱亞虎作證，柯妻陳佩琪入座法庭旁聽，柯與妻子眉目傳情，柯妻也微笑朝柯揮手；朱證稱，他引見威京集團主席沈慶京與柯在市長室見面，揣測柯、沈100%在討論京華城的事。
合議庭共提解柯文哲等4名羈押被告出庭，朱亞虎要接受柯文哲、沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、台北市都發局前局長黃景茂、應曉薇助理吳順民、張志澄詰問，上午由檢察官先行主詰問朱。
朱亞虎證稱，他在威京集團擔任過主席辦公室主任、鼎越開發董事長等，原本在市府的工作即是府會聯絡，與議員有接觸，他透過市長辦公室前主任蔡壁如、辦公室外員工董晉曄聯絡柯，沈慶京不定期都會指派任務給他，他與柯接觸後也每次都向沈回報。
朱亞虎說，第一次見到柯文哲時就提到京華城的事，還談了前國防部長馮世寬軍方的事，柯沒有架子、個性也隨和，相對於董晉曄而言，2任市長辦公室主任蔡壁如、李文宗的角比較重要。
朱亞虎表示，除了安排沈慶京、柯文哲在市長辦公室見面2次，柯也會到威京集團上課，到集團與專家學者吃便當討論事情。
朱亞虎說，2020年2月20日他安排沈慶京到市府11樓市長辦公室與柯文哲見面，那時，他坐在外面等待，雖然沒有參與談話「但他們不談京華城要談什麼呢？」朱還說，基本上京華城的案子是集團最重要的事，他因此推測100%沈與柯在討論京華城的事。
檢察官提示朱亞虎一封沈、柯碰面後傳給中華工程女主管的簡訊，問朱「守住」、「情況十分令老闆滿意」等要求說明，朱亞虎解釋說， 沈與柯談完後笑容滿面「笑得很可愛」，還表示他會察言觀色「我和沈是住同一個眷村的」，認為沈、柯談得不錯，才會向女主管分享訊息。
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