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台南男失聯10餘載音訊絕 斗六暖警意外尋獲傳訊化親愁

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣警察局斗六分局員警昨晚執勤取締交通違規，意外尋獲一名失蹤逾十年男子，讓懸心多年的家屬一解親愁，為一樁長年失蹤案件畫下暖心句點。

「先生你沒戴安全帽。」斗六分局長安派出所警員王丁立發現楊姓男子(32歲) 騎機車只戴工地安全帽，未佩戴規定的安全帽。

王員察覺楊男神情怪怪，卻沒有酒駕，經查證身分後驚覺楊男竟為台南市通報失蹤人口，隨即將他帶返派出所進一步確認。

原本沈默不語的楊男，經ㄧ番勸說，他才說，自民國102年因家庭糾紛負氣離家後，便更換聯絡方式遷居雲林，十餘年來刻意與台南家人斷絕往來，未曾通過音信。

因楊男已尋獲，警方依法撤銷協尋讓其自行離去。但為讓楊男家人安心，王丁立於楊男離去後主動與楊父聯絡，告知「你兒子現在在雲林從事正當工作，身體健康無虞」。

雖然楊男暫無返家意願，但家屬得知其身體安穩，多年憂慮終得釋懷，頻頻感謝警方協助。

斗六分局長張澤銘表示，每件失蹤案件背後乘載的是每個家庭日夜企盼的重要，感謝執勤警員細心，即使當事人暫不願返家，能讓家屬掌握親人狀況，溫暖回應民眾的期待。

台南楊男離家10餘年，杳無音訊，因沒戴安全帽被取締，意外查出他爲失蹤人口。記者蔡維斌/翻攝
台南楊男離家10餘年，杳無音訊，因沒戴安全帽被取締，意外查出他爲失蹤人口。記者蔡維斌/翻攝

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