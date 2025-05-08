聽新聞
0:00 / 0:00
台南男失聯10餘載音訊絕 斗六暖警意外尋獲傳訊化親愁
雲林縣警察局斗六分局員警昨晚執勤取締交通違規，意外尋獲一名失蹤逾十年男子，讓懸心多年的家屬一解親愁，為一樁長年失蹤案件畫下暖心句點。
「先生你沒戴安全帽。」斗六分局長安派出所警員王丁立發現楊姓男子(32歲) 騎機車只戴工地安全帽，未佩戴規定的安全帽。
王員察覺楊男神情怪怪，卻沒有酒駕，經查證身分後驚覺楊男竟為台南市通報失蹤人口，隨即將他帶返派出所進一步確認。
原本沈默不語的楊男，經ㄧ番勸說，他才說，自民國102年因家庭糾紛負氣離家後，便更換聯絡方式遷居雲林，十餘年來刻意與台南家人斷絕往來，未曾通過音信。
因楊男已尋獲，警方依法撤銷協尋讓其自行離去。但為讓楊男家人安心，王丁立於楊男離去後主動與楊父聯絡，告知「你兒子現在在雲林從事正當工作，身體健康無虞」。
雖然楊男暫無返家意願，但家屬得知其身體安穩，多年憂慮終得釋懷，頻頻感謝警方協助。
斗六分局長張澤銘表示，每件失蹤案件背後乘載的是每個家庭日夜企盼的重要，感謝執勤警員細心，即使當事人暫不願返家，能讓家屬掌握親人狀況，溫暖回應民眾的期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言