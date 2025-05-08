台南男失聯10餘載音訊絕 斗六暖警意外尋獲傳訊化親愁

雲林縣警察局斗六分局員警昨晚執勤取締交通違規，意外尋獲一名失蹤逾十年男子，讓懸心多年的家屬一解親愁，為一樁長年失蹤案件畫下暖心句點。

「先生你沒戴安全帽。」斗六分局長安派出所警員王丁立發現楊姓男子(32歲) 騎機車只戴工地安全帽，未佩戴規定的安全帽。

王員察覺楊男神情怪怪，卻沒有酒駕，經查證身分後驚覺楊男竟為台南市通報失蹤人口，隨即將他帶返派出所進一步確認。

原本沈默不語的楊男，經ㄧ番勸說，他才說，自民國102年因家庭糾紛負氣離家後，便更換聯絡方式遷居雲林，十餘年來刻意與台南家人斷絕往來，未曾通過音信。

因楊男已尋獲，警方依法撤銷協尋讓其自行離去。但為讓楊男家人安心，王丁立於楊男離去後主動與楊父聯絡，告知「你兒子現在在雲林從事正當工作，身體健康無虞」。

雖然楊男暫無返家意願，但家屬得知其身體安穩，多年憂慮終得釋懷，頻頻感謝警方協助。