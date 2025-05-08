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台東房地產熱 工地噪音陳情增...環保局最高罰18萬
台東縣近年房地產熱，建案也相對增加，環保局近期接獲民眾噪音陳情件數也明顯增加，今年1至4月底共25件，相較去年同期增加9件，環保局提醒營造業及施工業者，噪音超標最高罰18萬元。環保局表示，未改善，可連續按次開罰。
環保局噪音管制科長林士銘表示，民眾陳情主要以機具作業聲響大及工地音量放大聲為主，經過現場測量，部分確實都已超標，第一次都會勸導限期改善，若未改善則開單告發，並可連續按次開罰，直到改善為止，幸業者當下立即改善。
台東觀光發展連帶帶動房地產業，統計近3年房地興建案共82件，相對營建工程在整地、挖運、基礎、建造、拆除或修繕等作業時，也衍生噪音的問題，環保局2023年接獲營建噪音陳情案合計207件，相較去年的196件明顯增加。
環保局歸類噪音原因，為工使用機具、工程車輛移動及工地音響播放音樂過於大聲等，按噪音管制法規，噪音測量超過管制標準且限期未改善，可罰款1萬8千元至18萬元，或違反縣府公告不得使用動力機械操作時段致妨害安寧，可罰款3千元至3萬元。
環保局強調，縣府公告「台東縣不得從事妨害他人生活環境安寧行為之區域範圍及時段」規定，未經核准，於每天晚上11點至隔天上午7點及周六、周日、國定假日中午12點至下午2點不得使用動力機械操作致妨礙安寧，降低施工噪音的影響。
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