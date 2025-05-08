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京華城案 鼎越開發前董事長朱亞虎作證

中央社／ 台北8日電

台北地院審理京華城案今天再開審理庭，提訊在押被告柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇，並傳喚吳順民、黃景茂、張志澄到庭，7名被告聲請傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎作證。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其餘被起訴的被告包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

沈慶京被控為圖謀京華城案土地永久享有12萬餘平方公尺樓地板面積，涉嫌指示朱亞虎、張志澄找7名人頭各匯款新台幣30萬元佯為捐贈給民眾黨的政治獻金，實為交付匯款給柯文哲。沈慶京並於事後交付1500萬元賄款給柯文哲。

檢察官認定朱亞虎涉犯貪污治罪條例行賄罪，考量朱亞虎坦承犯行，將他緩起訴處分，並於緩起訴確定後3個月內支付公庫330萬元。台灣高檢署駁回再議確定。

台北地方法院審理京華城案準備程序期間，被告柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇、吳順民、黃景茂、張志澄均聲請詰問朱亞虎。北院今天提、傳7名被告及朱亞虎到庭，由被告律師與檢方進行交互詰問。

李文宗 柯文哲

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