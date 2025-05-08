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柯文哲不認收賄今押解出庭 詰問行賄「認罪被告」朱亞虎

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院今天開庭審理民眾黨前主席柯文哲所涉京華城案，合議庭排整日庭期，傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎作證，朱要接受柯文哲等8組人的詰問。

朱亞虎偵查中列被告受羈押禁見，案件起訴前認行賄罪，獲檢方聲請以200萬元具保停押獲准，現在已緩起訴確定，不過，朱的證詞攸關合議庭形成柯文哲有罪或無罪的心證，證詞至關重要。

合議庭今天提解柯文哲等4名羈押被告出庭，朱共要接受柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、台北市都發局前局長黃景茂、應曉薇助理吳順民、張志澄等人詰問，再加上公訴檢察官部分，朱要向「8組人」證言案情。

檢方調查，朱亞虎在與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄指「小沈十分小氣的捐210萬我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事來麻煩您來做」。

檢方認為，沈慶京涉命朱亞虎領銜7名威京集團人員張志澄、陳俊源、童中白、洪秀鳳、陳秀桃、黃淑雯、劉芷安以每人30萬元共210萬元在2020年3月24日至26日匯入柯文哲指定的政治獻金專戶，同年月27日，都發局即函覆京華城公司，將陳情案提送都委會。

檢方指控，朱亞虎的簡訊表示210萬元賄款為協助提升土地容積率，210萬元則是沈慶京涉行賄柯文哲的前金，認定柯文哲違背職務收賄。

鼎越開發前董事長朱亞虎。圖／聯合報系資料照片
鼎越開發前董事長朱亞虎。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

京華城案 朱亞虎 李文宗 柯文哲

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