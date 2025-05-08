冷氣砸死女大生 安裝工判2年

黃姓女大學生在新北市捷運新埔站外等公車遭十七樓安裝中冷氣機掉落砸死，新北地方法院認定，安裝工人李姓男子專業不足，派工的冷氣行老闆劉姓男子有監督責任，昨依過失致死罪判李二年、劉一年六月徒刑；可上訴。

審理時李姓男子稱，對當天安裝的直立式冷氣機型不熟，從業以來只裝過四台，但劉姓男子仍執意指派他安裝；劉稱，新婚兩年，小孩剛出生，冷氣行安裝僅抽成百分之廿五，對李草率施工釀禍感到「所託非人」，自己也很無辜。

合議庭認為，劉以一千元承攬冷氣安裝作業，轉包李以七五○元施工，無論自行施工與否，劉都負有防止任何危害的指揮、管理及監督責任，卻任由專業不足的李獨自施工；事後李認罪，劉始終否認犯行，均未與家屬和解，使芳華正茂的死者香消玉殞，依法量刑。

前年七月廿日上午，李作業時疑因未遵守安全作業規定先安裝角鐵撐住冷氣機，以致卅三公斤冷氣機掉落，砸中與胞姊在捷運新埔站外公車站牌等公車的政治大學生廿一歲黃姓女子，她頭部外傷併頸椎與身體多處骨折、神經出血性休克，經送醫不治。

檢警查出，案發處大樓十七樓房客購買直立式窗型冷氣機，由劉指派李安裝，李施工時將冷氣機放在窗框上未加以固定便鬆手，致冷氣機自大樓外牆墜落。檢方起訴認定，劉雖有乙級冷凍空調裝修技術士資格，明知李缺乏經驗及專業安裝能力，施工時不斷致電詢問如何安裝，連相關材料尺寸都分不清楚，仍為省錢輕率縱容李進行高風險施工。