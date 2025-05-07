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好心認養流浪犬任牠追逐路人跌倒受傷 台南婦挨罰1萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

許姓婦人3年多前至台南市動物之家灣裡站認養1隻流浪犬隻，任由牠隨意在路上行走奔跑，去年4月27日石姓女子徒步經台南仁德區中正路一段巷弄時，突遭犬隻起身追逐，致她受到驚嚇逃跑時跌倒，腹部及右膝擦挫傷，法官認許婦犯過失傷害罪處罰金1萬元。

許婦辯稱，這隻狗在我們這邊很久，本來就是流浪狗，石家搬來之後叫動保處將狗抓走，鄰居認為這隻狗很乖，動保處問我們是否要認養這隻狗，所以她才去動保處認養，認養後大家都有餵食，「我不知道會這樣，否則我也不敢認領」。

台南市動物防疫保護處調查，2021年9月14日經民眾通報遊蕩犬追人，於同年月15及16日派員前往勘察並放置誘捕籠，同年10月6日誘捕籠捕獲並帶回動物之家灣裡站安置。許婦於同年11月25日認養牠後帶出，並登記為飼主。

台南地院指出，許婦確實疏未對犬隻為繫繩或以鎖鍊拴住管束犬隻等防護安全措施，任由犬隻自由於案發地點公眾得出入場所活動，致本案犬隻追逐被害人使其跌倒而受傷，許婦自有過失甚明。許婦過失行為與被害人傷害結果間，具有相當因果關係。

台南地院審酌，許婦於認養犬隻後，未能對牠採取適當防護及控制措施，致牠在道路上追逐正在行走被害人，使被害人於受驚嚇而逃跑時跌倒在地、受有傷害，很不應該，並考量許婦認養犬隻動機、目的、犯後態度，被害人所受傷勢幸非嚴重等一切情狀，認她犯過失傷害罪處罰金1萬元，可上訴。

台南地院指出，許婦認養犬隻後，未能對牠採取適當防護及控制措施，致牠在道路上追逐正在行走被害人，使對方於受驚嚇而逃跑時跌倒在地受傷，認她犯過失傷害罪處罰金1萬元。圖／本報資料照
台南地院指出，許婦認養犬隻後，未能對牠採取適當防護及控制措施，致牠在道路上追逐正在行走被害人，使對方於受驚嚇而逃跑時跌倒在地受傷，認她犯過失傷害罪處罰金1萬元。圖／本報資料照

台南 被害人 認養

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