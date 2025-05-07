南投警副所長洩密應召站闆娘 二審改判理由曝光
劉東貴曾任南投縣警局巡佐、副所長，任職期間與應召站袁姓女業者搞曖昧，涉在2022年間，協助進入警務系統替袁女查個資，另收受袁女交付的手機、平板電腦，以LINE帳號洩漏臨檢訊息給袁女，二審今宣判，改判5年2月，比一審刑度略輕2月，理由是二審認定是「非主管」事務圖利罪。
二審指出，劉東貴任職名間分駐所期間洩漏臨檢勤務消息的圖利行為，應是犯貪汙治罪條例的公務員對「非主管」事務圖利罪，前審是認定公務員對「主管」事務圖利罪，尚有未洽，因此撤銷改判。
二審審酌，劉東貴身為警察，職司犯罪偵查及犯罪預防，本應忠實執行法律所賦予的任務，不思恪守法度、謹慎自持，為包庇袁幼青經營色情行業，一再將南投分局臨檢或擴大臨檢消息洩漏給袁女知悉，使袁女獲有免遭查緝裁罰之不法利益，有辱公務員應有的公正形象，動搖人民對公務員品格操守的信賴，破壞警政機關聲譽及形象，損及國家法益，犯罪所生損害非輕。
二審考量，劉東貴否認包庇營利容留性交易及違反貪污治罪條例犯行、坦承洩漏國防以外秘密犯行之犯後態度，及其於本院審理中自陳的學經歷及家庭、經濟狀況等一切情狀，就所犯公務員對主管事務圖利罪量處有期徒刑5年2月，宣告褫奪公權3年。
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