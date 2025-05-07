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蘇丹紅之亂禍首之一 新北保欣負責人劉慶士判6月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

曾讓全台陷入蘇丹紅辣椒粉之亂的罪魁禍首之一，新北市樹林區保欣企業負責人劉慶士，因涉嫌自中國大陸河南省三禾藥業進口含有蘇丹紅成分的辣椒粉入台，將毒辣椒粉轉賣給其他數家下游業者，新北地方法院依違反食品安全衛生管理法，販賣有毒或含有害人體健康物質之食品罪，判處劉男6月徒刑，得易科罰金。

合議庭認定，劉男因品管疏失，誤將下游廠商驗出蘇丹紅的毒辣椒粉再次出售給其他廠商，念其犯後坦承犯行，已協助辦理退貨或退款，態度良好，且販賣的辣椒粉數量不多，尚無證據造成重大危害，因此予以輕判。

判決指出，劉男於前年11月12日，向中國大陸天慧貿易訂購由河南省三禾藥業有製造的13000公斤紅辣椒粉，並將其中3000公斤賣給小磨坊。後來小磨坊自行將辣椒粉送驗後，發現含有「蘇丹3號」色素成份，於是在去年12月中旬辦理退貨，並告知劉男其辣椒粉含有依法不得添加的蘇丹紅。

但劉男疏於倉儲管理，仍自去年12月19日起至今年 1月19日止，陸續將這批毒辣椒粉，賣給濟生、信實、母指料王等下游業者，前後共計225公斤。所幸後來蘇丹紅風暴擴大，上述下游業者均將毒辣椒粉紛紛退回給保欣，並由衛生單位和檢警緊急查扣，才未流入市面，以此方式過失販賣有毒或含有害人體健康之物質或異物之食品。

保欣企業負責人劉慶士涉嫌販售蘇丹紅毒辣椒粉，被新北地院依違反食安法判處6月徒刑，得易科罰金。記者蔣永佑／攝影
保欣企業負責人劉慶士涉嫌販售蘇丹紅毒辣椒粉，被新北地院依違反食安法判處6月徒刑，得易科罰金。記者蔣永佑／攝影

蘇丹紅 辣椒粉

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