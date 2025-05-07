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獨／板橋冷氣砸死女大生 工人、業者各判2年、1年6月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區捷運新埔站外，前年7月發生一起工人安裝冷氣時不慎自17樓掉落，砸死一名正在等公車的黃姓女大生，施工的李姓工人和派工冷氣行劉姓老闆雙雙被起訴，新北地方法院今依過失致死罪判處李、劉2人各2年、1年6月徒刑。

前年7月20日上午，正在裝修冷氣的李男，疑似因未遵守安全作業規定安裝交角鐵，以致33公斤重的冷氣機從天而降，當時就讀政大二年級的21歲死者，正好和胞姊在捷運站外公車站牌等車，遭掉落的冷氣當場擊中，連雙腿也因巨大衝擊力骨折，最後送醫不治。

李男因住在案發處大樓17樓的房客新購窗型冷氣，由冷氣行劉姓老闆聯繫、指派李男獨自前往安裝。但李男施工時將冷氣放在窗框上，卻未事先鎖好螺絲，也未確認有無固定就擅自鬆手，以致冷氣自大樓外牆墜落釀成意外。

檢方調查後，認定劉男雖有乙級冷凍空調裝修技術士資格，但明知李男缺乏經驗及專業安裝能力，現場施工時曾不斷致電劉男該如何安裝，甚至連相關材料尺寸都分不清楚，仍為了省錢輕率縱容李男進行高風險施工，因此將2人一併起訴。

新北市板橋區捷運新埔站外，前年7月發生一起工人安裝冷氣時不慎自17樓掉落，砸死一名正在等公車的黃姓女大生，施工的李姓工人和派工冷氣行劉姓老闆雙雙被起訴，新北地方法院今依過失致死罪判處2人各2年、1年6月徒刑。圖／聯合報系資料照片
新北市板橋區捷運新埔站外，前年7月發生一起工人安裝冷氣時不慎自17樓掉落，砸死一名正在等公車的黃姓女大生，施工的李姓工人和派工冷氣行劉姓老闆雙雙被起訴，新北地方法院今依過失致死罪判處2人各2年、1年6月徒刑。圖／聯合報系資料照片

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