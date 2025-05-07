亞斯伯格症警員「格格不入」被法辦還辭職 讀碩士養病懲戒法院薄懲

宜蘭縣警宜蘭分局新民派出所吳姓前警員，為了方便在「道路交通事故調查卷宗文件檢核表」上用印，偽造林姓所長印章，又把同事承辦的文件剪壞、藏起來，刑事部分他被依偽造印章罪、致令公務員職務上職掌之文書不堪用罪等判刑，但獲緩刑。內政部將吳移送懲戒，懲戒法院判吳記過2次，併罰款5萬元。

懲戒法院調查，吳在警專就學期間就有人際溝通障礙，又不熟悉職務，與長官、同事互動困難，自行摸索恐慌無助，就醫被診斷罹患「自閉症類群障礙」、「有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症」。高院認為吳的違失行為與疾病有關係，而他自認不適合警職，已經辭職，並接受心理諮商師建議，繼續研讀碩士以利病情。

吳2023年5月下旬，委請一家刻印店偽造所長的「交通專用章」；2023年上半年，又將同事承辦的文書裁剪毀損、隱匿，還將民眾前來認領的司法文書藏在個人專用櫃、住處；2023年上半年，他在新民所6樓員警宿舍內，撿到藍姓同事的職名章，也侵占入己。

宜蘭分局將吳函送宜蘭地檢署，檢方2023年12月1日依偽造公印等罪起訴。宜蘭地院依偽造印章罪判吳2月徒刑；犯致令公務員職務上職掌之文書不堪用罪判3月徒刑；犯公務侵占罪判刑1年；侵占遺失物罪處罰金5000元；均緩刑2年，支付公庫10萬元確定。

內政部將吳移送懲戒法院審理，吳訴苦自小不習慣與人相處，總是被同學孤立，在警專也遭霸凌，他想退學，但父母不同意。吳說，到了派出所後仍無法與同事互動，他沒有求助的對象，只能自行摸索，在高壓的職場環境下，陷入極度恐慌的情緒中。

吳逐一解釋犯行，例如因發現所長的印文模糊不清，才私刻所長的印章；他發現很多同事以前處理過的案件存卷，心想可以做為參考之用，因此把這些案卷放在個人勤區專用櫃、備勤室個人內務櫃、個人公事包、寢室查閱，放假時也將部分案件存卷帶回台南住處閱讀，希望能學習處理案件的流程與技巧，盡快融入警職工作。

他也說，沒有拆開民眾的司法文書，且這些司法文書都已逾期待銷毀，不影響受領人權益；至於撿到藍姓同事的職名章，他「忘了歸還」。他說，後來被診斷出患有亞斯伯格症，已依比例賠償在學期間教育訓練費用，2023年12月29日辭去警職。