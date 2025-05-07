快訊

前特派漫談／美國總統的挑戰者 揭白宮隨行記者團面紗

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

亞斯伯格症警員「格格不入」被法辦還辭職 讀碩士養病懲戒法院薄懲

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭縣警宜蘭分局新民派出所吳姓前警員，為了方便在「道路交通事故調查卷宗文件檢核表」上用印，偽造林姓所長印章，又把同事承辦的文件剪壞、藏起來，刑事部分他被依偽造印章罪、致令公務員職務上職掌之文書不堪用罪等判刑，但獲緩刑。內政部將吳移送懲戒，懲戒法院判吳記過2次，併罰款5萬元。

懲戒法院調查，吳在警專就學期間就有人際溝通障礙，又不熟悉職務，與長官、同事互動困難，自行摸索恐慌無助，就醫被診斷罹患「自閉症類群障礙」、「有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症」。高院認為吳的違失行為與疾病有關係，而他自認不適合警職，已經辭職，並接受心理諮商師建議，繼續研讀碩士以利病情。

吳2023年5月下旬，委請一家刻印店偽造所長的「交通專用章」；2023年上半年，又將同事承辦的文書裁剪毀損、隱匿，還將民眾前來認領的司法文書藏在個人專用櫃、住處；2023年上半年，他在新民所6樓員警宿舍內，撿到藍姓同事的職名章，也侵占入己。

宜蘭分局將吳函送宜蘭地檢署，檢方2023年12月1日依偽造公印等罪起訴。宜蘭地院依偽造印章罪判吳2月徒刑；犯致令公務員職務上職掌之文書不堪用罪判3月徒刑；犯公務侵占罪判刑1年；侵占遺失物罪處罰金5000元；均緩刑2年，支付公庫10萬元確定。

內政部將吳移送懲戒法院審理，吳訴苦自小不習慣與人相處，總是被同學孤立，在警專也遭霸凌，他想退學，但父母不同意。吳說，到了派出所後仍無法與同事互動，他沒有求助的對象，只能自行摸索，在高壓的職場環境下，陷入極度恐慌的情緒中。

吳逐一解釋犯行，例如因發現所長的印文模糊不清，才私刻所長的印章；他發現很多同事以前處理過的案件存卷，心想可以做為參考之用，因此把這些案卷放在個人勤區專用櫃、備勤室個人內務櫃、個人公事包、寢室查閱，放假時也將部分案件存卷帶回台南住處閱讀，希望能學習處理案件的流程與技巧，盡快融入警職工作。

他也說，沒有拆開民眾的司法文書，且這些司法文書都已逾期待銷毀，不影響受領人權益；至於撿到藍姓同事的職名章，他「忘了歸還」。他說，後來被診斷出患有亞斯伯格症，已依比例賠償在學期間教育訓練費用，2023年12月29日辭去警職。

懲戒法院認為吳除犯刑事法律外，另有違公務員服務法「公務員應誠信、謹慎及執行職務應力求切實」規定，他身為警察，應善盡職責，奉公守法，維護政府機關的紀律及形象，偽造印章、損壞公務員職務上掌管之文書致令不堪用、侵占公務上持有之物、侵占遺失物都減損公眾對警察職位的尊重與信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要。

罹患亞斯伯格症的宜蘭分局新民派出所吳姓前警員，為了方便在「道路交通事故調查卷宗文件檢核表」上用印，偽造林姓所長印章，又把同事承辦的文件剪壞、藏起來，刑事部分他被依偽造印章罪、致令公務員職務上職掌之文書不堪用罪等判刑，但獲緩刑。內政部將吳移送懲戒，懲戒法院判吳記過2次，併罰款5萬元。圖／聯合報系資料照
罹患亞斯伯格症的宜蘭分局新民派出所吳姓前警員，為了方便在「道路交通事故調查卷宗文件檢核表」上用印，偽造林姓所長印章，又把同事承辦的文件剪壞、藏起來，刑事部分他被依偽造印章罪、致令公務員職務上職掌之文書不堪用罪等判刑，但獲緩刑。內政部將吳移送懲戒，懲戒法院判吳記過2次，併罰款5萬元。圖／聯合報系資料照

侵占 印章 同事

延伸閱讀

與未成年少女發生關係 男輔導員遭判緩刑5年

酒駕超速撞死人！實習律師掏1200萬求緩刑 被害家屬無法原諒：都是在演戲

台中櫃姐面試陸女 亮她證件影本八卦「收屍團」這下糗

竹市議員黃文政、吳國寶詐領出席費 免關緩刑但褫奪公權

相關新聞

調查官涉教唆栽贓張麗善、蔡咏鍀賄選 懲戒法院判撤職並停止任用1年

調查局雲林縣站前調查官陳文維，2022年九合一選舉期間，涉教唆北港鎮長候選人蕭美文勸說在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善...

檢批保母劉彩萱像「蜘蛛」給剴剴毒性壓力 請法官判無期徒刑

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述的程序。公訴檢察官認為，劉彩萱像...

獨／南投警副所長曖昧應召站闆娘 洩密臨檢訊息今改判5年2月

劉東貴曾任南投縣警局巡佐、副所長，任職期間與應召站袁姓女業者搞曖昧，涉在2022年間，協助進入警務系統替袁女查個資，另收...

涉土方糾紛槍殺人一審判無期 嘉義退休警細數功績喊冤

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，20221月間槍殺綽號「包仔」的張姓男子，一審認他犯殺人等罪判無期徒刑...

謝啟大群組指楊世光炒股騙錢挨告 誹謗無罪確定民事一審判免賠百萬

新黨前立委謝啟大在「新黨群組」指同黨黨員、主持人楊世光炒股票，楊自訴謝妨害名譽，一審依散布文字誹謗罪判謝3月得易科罰金之...

賭輸百萬翻臉報警同歸於盡 五股天九牌賭場被抄

新北市1名男子在五股的天九牌地下賭場輸了100萬元，起疑暗中帶驗鈔筆去測試，發現賭具被做記號，直接報警檢舉詐賭，警方昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。