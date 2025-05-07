涉土方糾紛槍殺人一審判無期 嘉義退休警細數功績喊冤

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，20221月間槍殺綽號「包仔」的張姓男子，一審認他犯殺人等罪判無期徒刑，不服上訴，台南高分院今上午言詞辯論，他仍主張無罪，細數1999年間自火場救人、2005年破獲人口販運集團等功績，指沒有人願意此一憾事發生。

此外，同案被告張壬榤也主張殺人部分無罪外，侯博鈞、許嘉麟、林子瑋等人均請求法官從輕量刑，全案預訂8月22日宣判。

侯宏典說，沒有人願意此一憾事發生，他也努力跟對方達成和解，而且他年紀偏高，希望法官能給予機會。他與律師均以無罪答辯，然而，審判長詢問他最後還有沒有話要說，他卻又請求法官可以從輕量刑；審判長才又再次詢問他不是主張無罪嗎。

侯表示，他主張無罪，若法官認有涉犯不法，才懇請法官給予機會；之前交保期間，安分守己，未曾侵犯他人事情，而且傾倒廢棄物與其理念不合，他不會再涉犯不法情事。

一審判決指出，侯宏典、張壬榤等人於2022年1月5日晚間，與被害人張男在嘉義縣東石鄉三家村土地公廟槍戰，侯宏典、張壬榤各持槍朝向張男座車方向射擊，張男開車靠近侯時，遭侯近距離副駕駛座開槍射擊，子彈貫穿副駕駛座車窗後，擊中張男右前額，張送醫後於1月8日宣告不治。

經比對死者遺體顱底後腦窩處的子彈殘跡，與現場查獲非制式子彈特徵吻合，詢問目擊證人都證稱此槍為侯當場持用，勘驗侯開車逃離現場的行車紀錄器錄音內容、畫面也大致相符。

一審認侯宏典犯殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身，另非法持有非制式手槍罪則判6年，併科罰金5萬元；應無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金5萬元。