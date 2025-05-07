快訊

前特派漫談／美國總統的挑戰者 揭白宮隨行記者團面紗

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

為賺快錢加入詐團被捕入獄 他悔不當初妻不離不棄「願等你」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

周末就是母親節，台中看守所今、明兩日舉辦面對面懇親會，約有160名收容人與近400位家屬見面，今也有四代同堂相聚，有收容人坦言想讓孩子過更好生活加入詐騙，入獄後悔不已，但妻子一句「我願意等你」讓他能面對責任，盼出監換自己照顧家庭。

台中看守所7日、8日舉辦母親節面對面懇親，所長楊益彰向每1桌懇親的收容人、家屬送上康乃馨，也向到場的母親交代，兒子在所內表現好要他們放心。也有收容人寫信說「阿嬤，願用僅存時間，和您相依為命」、「謝謝您一直沒放棄我。」

受刑人百九因毒品、詐欺被判刑3年11月，他年僅20出頭已經有3個年幼子女，入獄後得靠媽媽、妻子幫忙照顧，他回想當初個性衝動、脾氣不好，做事前往往沒想到後果，僅管家裡有事業足以讓他溫飽，卻仍想自己出去闖一闖，未料走上歧路身陷囹圄。

百九坦言，想到讓孩子過更好的生活，為了賺快錢而加入詐騙集團從事機房工作，結果犯了錯他1人被關，在外的家人得幫看顧孩子們，但妻子始終不離不棄始終對他說「我願意等你。」

他也說，經此一遭明白，不管什麼工作都養得起小孩，重要的是得靠自己實實在在工作，想到妻子現在得隻身辛勞照顧孩子，再再體會自己沒資格喊累。

另名收容人小宇說，他過去不曾犯罪，這次因參與虛擬幣投資案涉及詐騙被判刑2年5月，當初因朋友介紹加上想賺快錢，明明知道不法卻仍心存僥倖，直到做錯事被判刑確定入獄，這才發現後悔已來不及。

今天懇親會時，小宇的媽媽、阿嬤及弟弟，還有他2歲多的女兒都到場，一家四代同堂，小宇也提到媽媽、阿嬤每周都來會見他，坦言「出事後只剩下家人來看他」體會家人的不可或缺，加上剛服刑期過判，盼假釋通過早點回到家人身邊。

台中看守所所長楊益彰（中）向每1桌懇親的收容人、家屬送上康乃馨。記者曾健祐／攝影
台中看守所所長楊益彰（中）向每1桌懇親的收容人、家屬送上康乃馨。記者曾健祐／攝影
周末就是母親節，台中看守所今、明兩日舉辦面對面懇親會，約有160名收容人與近400位家屬見面，所方也準備康乃馨送給其家屬。記者曾健祐／攝影
周末就是母親節，台中看守所今、明兩日舉辦面對面懇親會，約有160名收容人與近400位家屬見面，所方也準備康乃馨送給其家屬。記者曾健祐／攝影

妻子 家人 母親節

延伸閱讀

男子領錢現詭異舉動 中壢警民合作逮詐團車手

沙鹿女遇假投資竟與詐團聯手編理由 躲查證欲提領75萬

賣2門號給詐團賺400卻害她被騙1304萬 法官只判拘役50天原因曝

香港記協新聞大事資料庫：6年來49媒體人被捕 9人在囚

相關新聞

調查官涉教唆栽贓張麗善、蔡咏鍀賄選 懲戒法院判撤職並停止任用1年

調查局雲林縣站前調查官陳文維，2022年九合一選舉期間，涉教唆北港鎮長候選人蕭美文勸說在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善...

檢批保母劉彩萱像「蜘蛛」給剴剴毒性壓力 請法官判無期徒刑

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述的程序。公訴檢察官認為，劉彩萱像...

獨／南投警副所長曖昧應召站闆娘 洩密臨檢訊息今改判5年2月

劉東貴曾任南投縣警局巡佐、副所長，任職期間與應召站袁姓女業者搞曖昧，涉在2022年間，協助進入警務系統替袁女查個資，另收...

涉土方糾紛槍殺人一審判無期 嘉義退休警細數功績喊冤

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，20221月間槍殺綽號「包仔」的張姓男子，一審認他犯殺人等罪判無期徒刑...

謝啟大群組指楊世光炒股騙錢挨告 誹謗無罪確定民事一審判免賠百萬

新黨前立委謝啟大在「新黨群組」指同黨黨員、主持人楊世光炒股票，楊自訴謝妨害名譽，一審依散布文字誹謗罪判謝3月得易科罰金之...

賭輸百萬翻臉報警同歸於盡 五股天九牌賭場被抄

新北市1名男子在五股的天九牌地下賭場輸了100萬元，起疑暗中帶驗鈔筆去測試，發現賭具被做記號，直接報警檢舉詐賭，警方昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。