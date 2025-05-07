為賺快錢加入詐團被捕入獄 他悔不當初妻不離不棄「願等你」

周末就是母親節，台中看守所今、明兩日舉辦面對面懇親會，約有160名收容人與近400位家屬見面，今也有四代同堂相聚，有收容人坦言想讓孩子過更好生活加入詐騙，入獄後悔不已，但妻子一句「我願意等你」讓他能面對責任，盼出監換自己照顧家庭。

台中看守所7日、8日舉辦母親節面對面懇親，所長楊益彰向每1桌懇親的收容人、家屬送上康乃馨，也向到場的母親交代，兒子在所內表現好要他們放心。也有收容人寫信說「阿嬤，願用僅存時間，和您相依為命」、「謝謝您一直沒放棄我。」

受刑人百九因毒品、詐欺被判刑3年11月，他年僅20出頭已經有3個年幼子女，入獄後得靠媽媽、妻子幫忙照顧，他回想當初個性衝動、脾氣不好，做事前往往沒想到後果，僅管家裡有事業足以讓他溫飽，卻仍想自己出去闖一闖，未料走上歧路身陷囹圄。

百九坦言，想到讓孩子過更好的生活，為了賺快錢而加入詐騙集團從事機房工作，結果犯了錯他1人被關，在外的家人得幫看顧孩子們，但妻子始終不離不棄始終對他說「我願意等你。」

他也說，經此一遭明白，不管什麼工作都養得起小孩，重要的是得靠自己實實在在工作，想到妻子現在得隻身辛勞照顧孩子，再再體會自己沒資格喊累。

另名收容人小宇說，他過去不曾犯罪，這次因參與虛擬幣投資案涉及詐騙被判刑2年5月，當初因朋友介紹加上想賺快錢，明明知道不法卻仍心存僥倖，直到做錯事被判刑確定入獄，這才發現後悔已來不及。