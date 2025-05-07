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謝啟大群組指楊世光炒股騙錢挨告 誹謗無罪確定民事一審判免賠百萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新黨前立委謝啟大在「新黨群組」指同黨黨員、主持人楊世光炒股票，楊自訴謝妨害名譽，一審依散布文字誹謗罪判謝3月得易科罰金之刑，二審逆轉判決無罪確定。民事部分，楊請求賠償100萬元，台北地方法院判謝免賠，可上訴。

謝啟大2023年8月27日上午在「新黨第10屆黨代表通訊錄」的LINE群組內，傳送「楊世光在台灣又以公開幫助他人炒股票方式，讓信任他的人，投入的錢無法拿回！」「請大家告訴大家！不要把錢放在楊世光指定代炒股票的帳戶中！」「楊世光在大陸已經被追訴」等文字，群組28名成員都看得到，楊自訴謝婦誹謗。

謝啟大否認犯罪，辯稱她指摘楊世光涉在大陸違法操作股票的言論，台灣有媒體報導過，楊當時為新黨推出的總統候選人，楊的行為有害黨譽；謝說，楊經營YouTube頻道「楊世光在金錢爆」，訂閱人數43萬人，楊是公眾人物，作為可受公評。

一審認為謝啟大的言論使閱覽的人對楊世光產生負面觀感，損害楊的名譽，依法判刑。二審則認為謝啟大罪證不足，撤銷一審判決，改判謝無罪確定。

民事部分，楊世光認為謝啟大未經查證即不實指控，言論於新黨內輾轉流傳，使他良好政治、媒體人形象遭受嚴重打擊，嚴重貶損他於社會上的評價，侵害名譽權甚鉅，求償100萬元。

台北地院認為，謝啟大已盡合理查證義務，難以認定有侵害名譽權的不法性，另言論涉及意見表達部分，涉及投資交易安全、社會治安、社會公眾財產法益的保護，是攸關公眾事務領域事項，屬可受公評之事，謝對此發表言論也難認有侵權不法性，因此判決楊世光敗訴，謝啟大免賠。

新黨前立委謝啟大。圖／聯合報系資料照片
新黨前立委謝啟大。圖／聯合報系資料照片

新黨 楊世光 炒股

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