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賭輸百萬翻臉報警同歸於盡 五股天九牌賭場被抄

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名男子在五股的天九牌地下賭場輸了100萬元，起疑暗中帶驗鈔筆去測試，發現賭具被做記號，直接報警檢舉詐賭，警方昨天中午破門逮捕4名賭場工作人員和11名賭客，查扣賭資11萬餘元。

現場在五股區御成路某社區1樓店面，門口裝潢看不出是營業場所且無招牌，承租人自稱是從事土地買賣仲介的辦公室，實則暗中經營天九牌職業賭場。

據了解，該名賭客自稱逢賭必輸，前前後後在此共輸了將近100萬元，懷疑莊家詐賭，前天晚上再去賭的時候，暗中攜帶驗鈔筆找機會測試，昨天上午發現天九牌被做記號，憤而報警檢舉賭場。

警方獲報趕抵破門，逮捕55歲許姓負責人、清注人員47歲范女和36歲阮女、49歲把風人員張男、11名賭客。現場查扣天九牌2副、骰子69顆、抽頭金10萬8311元、賭資1萬4500元、工作手機4支、監視器主機和鏡頭2個。

4名賭場工作人員警詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客11人依違反社會秩序維護法裁罰。

新北市1名男子在五股的天九牌地下賭場輸了100萬元，起疑暗中帶驗鈔筆去測試，發現賭具被做記號，直接報警檢舉詐賭，警方昨天中午破門逮捕4名賭場工作人員和11名賭客，查扣賭資11萬餘元。記者林昭彰／翻攝
新北市1名男子在五股的天九牌地下賭場輸了100萬元，起疑暗中帶驗鈔筆去測試，發現賭具被做記號，直接報警檢舉詐賭，警方昨天中午破門逮捕4名賭場工作人員和11名賭客，查扣賭資11萬餘元。記者林昭彰／翻攝
新北市1名男子在五股的天九牌地下賭場輸了100萬元，起疑暗中帶驗鈔筆去測試，發現賭具被做記號，直接報警檢舉詐賭，警方昨天中午破門逮捕4名賭場工作人員和11名賭客，查扣賭資11萬餘元。記者林昭彰／翻攝
新北市1名男子在五股的天九牌地下賭場輸了100萬元，起疑暗中帶驗鈔筆去測試，發現賭具被做記號，直接報警檢舉詐賭，警方昨天中午破門逮捕4名賭場工作人員和11名賭客，查扣賭資11萬餘元。記者林昭彰／翻攝
新北市1名男子在五股的天九牌地下賭場輸了100萬元，起疑暗中帶驗鈔筆去測試，發現賭具被做記號，直接報警檢舉詐賭，警方昨天中午破門逮捕4名賭場工作人員和11名賭客，查扣賭資11萬餘元。記者林昭彰／翻攝
新北市1名男子在五股的天九牌地下賭場輸了100萬元，起疑暗中帶驗鈔筆去測試，發現賭具被做記號，直接報警檢舉詐賭，警方昨天中午破門逮捕4名賭場工作人員和11名賭客，查扣賭資11萬餘元。記者林昭彰／翻攝

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