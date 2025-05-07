「台版地面師」狠騙1.4億房產 地政士、當舖都加入詐團

台中地檢署偵破2起「台版地面師」案，有理財公司加入詐騙集團，以「剝三層皮手段」狠騙被害人土地權狀抵押借貸，害得全台20多人名下房屋遭法拍，另案則是詐團吸收當舖業者、地政士，以同樣手法詐財，合計犯罪所得1.4億元，檢方依組織等罪嫌起訴13人。

起訴指出，林男（33歲）是順翊國際理財公司負責人、廖女（32歲）為禾鈦租賃行負責人、梁男（57歲）為金主的代理人，其等2022年間起參與詐騙集團，先以假檢警、假投資手法詐財，讓被害人受第一度傷害。

檢警發現，林等再藉機套取被害人的不動產所有權狀、土地、建物謄本等資料，佯稱順翊公司是「法院、地檢署配合的借貸公司」，要求對方聯繫他們申辦貸款並代覓金主，騙取對方設定不動產抵押借貸，再由詐團指示被害人匯款、面交，使其遭受第二度傷害。

檢警察出，被害人被騙的團團轉，最終無力清償而導致不動產拍賣，恐連安身立命的房子都保不住，可說是第三度傷害；經統計，該案被害人約20人遍及台中、台北、新北、桃園、台男、高雄、花蓮及基隆，設定抵押不動產19件，犯罪所得高達1億3160萬元。

此外，中檢還查獲桃園1間地政士事務所的林姓地政士兼金主，夥同許姓妻子、事務所袁姓業務、汪姓助理，及當舖李姓負責人、陳姓金主，還有貸款仲介的蔡姓、許姓及吳姓業者，其等2024年8月參與由謝男（25歲）所屬的假檢警詐騙集團。

詐團中由當舖李姓負責人假冒資產管理公司人員，負責接洽被害人，再層轉仲介、金主洽談設定不動產抵押借貸，過程會刻意向被害人做反詐宣導、要求簽免責聲明並錄影，預備日後推卸法律責任，有1名被害人被騙辦理不動產抵押設定，金主匯款後就遭提領一空，損失1158萬元。

檢方痛批，其等與詐騙集團同流合汙，精心策畫組團狩獵的犯罪手段，使被害人承受巨額損失、身心財產均受重創，至今未和被害人和解補償，求刑4年以上。