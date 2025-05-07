不甩攔查撞警逃逸！男酒測值達0.74遭逮 再吞17萬罰單

桃園市蘆竹區40歲林姓男子昨晚酒駕被警方攔查，不願配合突加速衝撞員警及警車後逃逸，沿途闖紅燈、逆向，直到南崁路一段與錦順街口被員警合力圍捕。林男酒測值高達0.74MG/L，依公共危險及加重妨害公務送辦，另交通違規行為再吞17萬6400元罰鍰。

蘆竹分局南崁派出所員警昨晚9時許執行交通稽查勤務時，於蘆竹區油管路一段與大豐街口發現一名男子騎乘機車行車搖擺、不穩，遂上前欲攔查；不料，該40歲林姓男子先假意配合停車後，突然加速衝撞執勤警員及警用機車後逃逸。

員警見狀立即展開追捕，過程中林男無視交通規則，沿途多次闖紅燈及逆向，嚴重危害其他用路人安全；警方於蘆竹區南崁路一段與錦順街口合力圍捕制伏林男，發現其渾身酒氣，經實施呼氣酒測，酒測值高達0.74MG/L，遠超過法定標準。

經警方初步調查，林男不僅酒後騎車，且在盤查時意圖衝撞員警及警用機車逃逸，逮捕後依公共危險及加重妨害公務送辦；另經查林男此次拒捕逃逸因於吊扣牌照期間酒駕、無照駕駛、逆向行駛、闖紅燈及攔查拒檢等，經舉發罰鍰達新台幣17萬6400元。

蘆竹分局呼籲，酒後駕車害人害己，切勿心存僥倖。警方將持續加強交通稽查，嚴厲取締各項違規行為，以維護轄區交通安全與民眾生命財產安全，對於任何挑戰公權力、危害執勤員警安全的行為，警方必將嚴正執法，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康