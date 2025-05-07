聽新聞
0:00 / 0:00
47萬勞力士拿去包膜 手表竟遭掉包成高仿品店長判6月
高雄洪姓男子花錢購入47萬多元的勞力士手表，他將表拿去包膜，結果卻遭潘姓店長掉包成假表，事後洪男先自潘男的老闆那取得賠償，潘男則被法官依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金。
洪男花47萬6000元購入新表，2023年11月28日晚間8點多，洪拿著新入手的勞力士手表前往包膜店，要求店員幫他處理好手表。
26歲潘姓店長收件後，卻在隔天將該隻表以19萬元賤賣給二手精品店，事後在網路上訂購高仿品轉交給洪男。
洪男取回手表後發現質感跟先前購入有差別，於是他將手表拿回鐘表行檢查，才發現手表遭人調查，確認是仿冒品。
洪男發現手表被調包，氣得回到包膜店理論，老闆發現是潘姓店長將表掉包，為了維持聲譽，先賠償47萬元給洪男，至於潘男則被依業務侵占罪嫌送辦。
高雄地方法院審理時，潘男坦承犯行，還說自己分別拿了20萬、27萬給老闆，但老闆作證時卻說，潘男交給他的27萬，是要償還之前積欠店裡的債務，不是賠給洪男的損失，法官綜合事證，最後依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言