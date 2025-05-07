47萬勞力士拿去包膜 手表竟遭掉包成高仿品店長判6月

高雄洪姓男子花錢購入47萬多元的勞力士手表，他將表拿去包膜，結果卻遭潘姓店長掉包成假表，事後洪男先自潘男的老闆那取得賠償，潘男則被法官依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金。

洪男花47萬6000元購入新表，2023年11月28日晚間8點多，洪拿著新入手的勞力士手表前往包膜店，要求店員幫他處理好手表。

26歲潘姓店長收件後，卻在隔天將該隻表以19萬元賤賣給二手精品店，事後在網路上訂購高仿品轉交給洪男。

洪男取回手表後發現質感跟先前購入有差別，於是他將手表拿回鐘表行檢查，才發現手表遭人調查，確認是仿冒品。

洪男發現手表被調包，氣得回到包膜店理論，老闆發現是潘姓店長將表掉包，為了維持聲譽，先賠償47萬元給洪男，至於潘男則被依業務侵占罪嫌送辦。