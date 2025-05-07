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47萬勞力士拿去包膜 手表竟遭掉包成高仿品店長判6月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄洪姓男子花錢購入47萬多元的勞力士手表，他將表拿去包膜，結果卻遭潘姓店長掉包成假表，事後洪男先自潘男的老闆那取得賠償，潘男則被法官依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金。

洪男花47萬6000元購入新表，2023年11月28日晚間8點多，洪拿著新入手的勞力士手表前往包膜店，要求店員幫他處理好手表。

26歲潘姓店長收件後，卻在隔天將該隻表以19萬元賤賣給二手精品店，事後在網路上訂購高仿品轉交給洪男。

洪男取回手表後發現質感跟先前購入有差別，於是他將手表拿回鐘表行檢查，才發現手表遭人調查，確認是仿冒品。

洪男發現手表被調包，氣得回到包膜店理論，老闆發現是潘姓店長將表掉包，為了維持聲譽，先賠償47萬元給洪男，至於潘男則被依業務侵占罪嫌送辦。

高雄地方法院審理時，潘男坦承犯行，還說自己分別拿了20萬、27萬給老闆，但老闆作證時卻說，潘男交給他的27萬，是要償還之前積欠店裡的債務，不是賠給洪男的損失，法官綜合事證，最後依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

高雄地院外觀。(記者張議晨／攝影)
高雄地院外觀。(記者張議晨／攝影)

侵占 包膜 老闆

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