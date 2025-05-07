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剴剴虐死案律師指「出養制度有缺失」 建議判劉彩萱16到18年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述程序，劉彩萱的律師表示，虐童案的發生出養制度有缺失也是原因，劉彩萱既已認罪，也無前科，建議判她有期徒刑16至18年。

劉彩萱的律師表示，剴剴因要更換保母草率被交給劉彩萱照顧，讓剴剴產生分離焦慮感，劉彩萱再以錯誤方式對待剴剴，造成剴剴身心問題惡化，後來劉彩萱終於失去耐心，導致悲劇的發生。

律師說，出養制度有缺失、系統沒有提供機制支持高需求照顧的幼童，加上保母專業訓練不夠、交接機制不良、未採漸進式的交接，都是虐童案發生的原因。

律師表示，劉彩萱不是沒有照顧剴剴，她曾為剴剴冰敷、擦口內膏，也帶剴剴去看醫生，她還曾帶剴剴去宮廟收驚，希望剴剴比較好睡、比較好吃飯，凌虐兒童致死的案件刑度多落在11年到16年，劉彩萱不應被判無期徒刑，建請合議庭考量劉彩萱已認罪反悔，判劉彩萱有期徒刑16至18年。

保母劉彩萱。(本報資料照片)
保母劉彩萱。(本報資料照片)

保母 律師 虐童

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