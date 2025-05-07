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檢批保母劉彩萱像「蜘蛛」給剴剴毒性壓力 請法官判無期徒刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述的程序。公訴檢察官認為，劉彩萱像「蜘蛛」不停給剴剴毒性的壓力，請合議庭判她無期徒刑，並判劉若琳有期徒刑16年到18年。

檢察官表示，虐童案審理庭期長達10天，不過，比起剴剴被不人道對待115天「這10天並不算什麼」。

檢察官說，剴剴672天的生命當中，有115天睜開眼期待的不是玩具、去公園玩，而是擔心做錯了什麼事？會不會被打？今天還要罰站嗎？還洗冷水澡嗎？檢察官說，剴剴直到死亡的那一刻，也不知道閉上眼睛就再也睜不開。

檢察官表示，剴剴不僅身體受傷，還被虐待到有精神疾病，劉彩萱就像「蜘蛛」不停給剴剴毒性壓力，劉彩萱、劉若琳2人犯的凌虐兒童妨害自由致死罪、凌虐兒童妨害身心發展致死罪、故意傷害兒童致死罪沒辦法判死刑，但請合議庭判處劉彩萱無期徒刑。

檢察官另表示，劉若琳經過醫師鑑定，她的認知扭曲、道德疏離，也認可姊姊的行為，因此與劉彩萱一樣都需要在監所長期治療，才能避免再犯，建議合議庭判劉若琳16至18年有期徒刑。

保母劉彩萱（圖中）。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱（圖中）。圖／聯合報系資料照片
保母劉若琳。圖／聯合報系資料照片
保母劉若琳。圖／聯合報系資料照片

檢察官 無期徒刑 蜘蛛

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