高雄漢神巨蛋香水專櫃遇竊 黑衣男偷走萬餘元試用品警追緝
高雄漢神巨蛋購物廣場3樓香水專櫃昨晚遇竊，業者的2個專櫃遭1名黑衣男子，偷走價值1萬多元的2瓶香水試用品，警方今天表示，正調閱相關監錄系統，追查涉案人身分。
高雄市警左營分局表示，昨天晚間7時許接獲業者報案，指昨晚清點商品時發現短缺，調閱監視器畫面，發現放在展示櫃架上的香精試用品遭竊，2瓶總價值約1萬1170元。
據購物廣場的監錄系統顯示，1名戴口罩、穿著黑色上衣及長褲的男子，在3樓同1名業者的2處專櫃，先是佯裝試用已開瓶的夏俐夫、迷香人香水，都在四處張望後，趁沒人注意，迅速把香水試用瓶藏入口袋和背包後離去。
業者認為被專櫃上的香水雖然是試用品，但也不能隨意偷走。警方受理報案，正調閱現場、對外通道及道路監視器畫面，追查涉案人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言