鄰居芒果樹枝逾越其屋頂 他看不慣落葉致積水生蟲架梯剪斷挨罰

台南陳姓男子不滿楊姓鄰居栽種芒果樹逾越至其住處屋頂，落葉導致屋頂發生積水生蟲及生鏽，去年底攀爬梯子並用園藝剪刀剪斷芒果樹枝4枝，致芒果樹美觀及生長功能受損鳥挨告，台南地院認陳犯毀損罪處罰金2千元。

陳於警詢及檢察事務官詢問中均坦承不諱，與楊證述內容大致相符，並有現場照片、當地派出所受理案件證明單及農業部芒果樹有關修剪應注意相關資料，事證明確。

檢方認為，陳主張鄰居不清理芒果樹落葉，導致屋頂發生積水生蟲及生鏽等問題，倘陳認民法上建物所有權完整性遭到侵害等情，則應依照民法侵權行為或物權篇相關權利主張救濟，如起訴請求鄰居負管理人保證地位而因不作為導致損害，抑或所有物權妨害除去請求侵害，並於取得執行名義後，聲請法院強制執行將之除去，原則上仍不得自行將鄰居所有芒果樹枝剪斷。