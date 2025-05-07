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獨／南投警副所長曖昧應召站闆娘 洩密臨檢訊息今改判5年2月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

劉東貴曾任南投縣警局巡佐、副所長，任職期間與應召站袁姓女業者搞曖昧，涉在2022年間，協助進入警務系統替袁女查個資，另收受袁女交付的手機、平板電腦，以LINE帳號洩漏臨檢訊息給袁女，二審今宣判，撤銷前審判決，改判劉5年2月徒刑、褫奪公權3年，刑度比一審略低2月，其餘上訴駁回。

檢警調查，劉東貴曾在2020年9月至2022年6月間，擔任南投警分局南投所巡佐，同年6月至9月間擔任名間所副所長，劉與經營應召站的袁姓女子搞曖昧，涉在2022年4月間收受袁女身辦的門號、市價7990元的手機，由袁女繳交該手機通話費，後續又收受市價約5490元的平板電腦。

劉男涉在2022年4月至9月間，透過LINE帳號暱稱「小花朵」洩漏11次臨檢訊息給袁女，因袁女另涉妨害風化案件，警方在2022年9月、隔年3月搜索時，扣得涉案手機，發現「小花朵」等訊息後，查出劉男涉案。

另外，袁女為追討20萬元債務，想取得兩名債務人有無入監資料，在2022年5月間，由袁女提供二人姓名，再由劉男以帳號、密碼登入M_POLICE（整合查詢）、線上整合查詢、線上前科查詢系統，查出二人資料後，以LINE帳號傳送給袁女。

檢方依貪汙、違反個資法等罪起訴二人，全案在南投地院審理時，劉男坦承有傳訊給袁女，但強調是因袁女一直抱怨遭到臨檢，他「一時心軟」，該手機與平板是朋友間關心、聊天使用；劉男律師也強調，劉與袁女有曖昧，但手機是拿來聊天，非專供洩密使用。

袁女則否認行賄，辯稱手機申請來自用，提供給劉男「方便聊天」，會再要回。

一審認定，劉男傳訊時提醒「要抓在裡面性交易的」、「因為這麼多年就只有你們那裡有被人家找到保險套的外殼，而且放在垃圾桶裡面」等語，提醒袁女查緝重點，另外劉男外洩的臨檢時間，也與實際執行時間相符。

一審依依公務員對主管事務圖利罪，判劉男徒刑5年4月、褫奪公權3年，又犯非法利用個人資料罪處6月；袁女犯非法利用個人資料罪處5月，行賄部分無罪，全案上訴二審後，今審結宣判。

南投縣警局劉姓巡佐涉嫌洩密給應召站業者，二審今審結宣判。圖／本報系資料照
南投縣警局劉姓巡佐涉嫌洩密給應召站業者，二審今審結宣判。圖／本報系資料照

人資 南投縣 臨檢

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