沙鹿女遇假投資竟與詐團聯手編理由 躲查證欲提領75萬

51歲林姓女子日前到沙鹿某家銀行欲提領75萬元現金，表示要匯給室內設計公司的房屋裝修工程款，但由於說詞反覆、神情緊張，又全程持續以手機通話，行員研判可能遭遇詐騙，隨即通報警方協助處理查證，才發現林女陷入假投資詐騙情境中，警方耐心說明詐騙模式及風險後，才保住財產。

清水分局表示，林女遇假投資竟與詐團聯手編理由躲查證，企圖提領自己存款75萬，光華派出所員警張嘉麟獲報到場，經了解後，認為林女正陷入假投資詐騙情境中，要求向林女丈夫求證房屋裝修情事時，林女立即走到一旁小聲講電話並再三推托，隨後又表示「可以問我妹妹…」，但警方堅持要與林女老公聯繫，林女推托理由及但所有舉動，讓警方及行員都確認林女與詐團聯手在躲避查證，以順利提領其存款。

警方指出，林女在通電話期間，行員亦向警方表示「阿SIR，看你了！」並用雙手比出加油手勢，事後，透過設計公司求證，證實未接獲林女房屋裝修案件，才突破林女心防，經了解林女提領巨額資金，實為陷入詐騙集團慣用的假投資手法，警方也耐心向林女說明有關股票投資、商品買賣投資及虛擬貨幣投資等詐騙模式及風險，最終林女驚覺受騙才同取消提款。