桃園市中壢區5日下午15時許有一名46歲莊姓男子於ATM前持好幾張提款卡領錢，且不斷講著疑似詐騙集團使用的術語，引發後方等待提款的民眾懷疑，立即向中壢警分局報案。警方獲報趕到場時，發現莊男剛領完錢準備離開，趕緊上前盤查，發現他是詐團車手，且持有依託咪酯菸彈、金融卡數張、手機、及贓款約10萬元，警方查扣相關贓證物，全案訊後依詐欺、毒品罪嫌移送法辦。

莊男剛領完錢準備離開，警方趕緊上前盤查。圖：讀者提供

興國派出所表示，5日下午接獲民眾報案，中央西路的第一銀行內有可疑男子疑似是詐團的提款車手，一直講著聽不懂的術語，而且因為等待時間有點長，看起來好像有好幾張提款卡在變換領錢，感覺可疑就馬上報警。興國派出所立刻指派線上警力前往，當場發現莊男與報案的檢舉人所述特徵相符，成功將這名提領完贓款正要離開的車手逮捕移送法辦。

警方查扣依託咪酯菸彈、金融卡數張、手機、及贓款約10萬元。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，百斬計畫的核心是結合民眾力量，徹底摧毀詐欺犯罪集團的運作鏈條，每成功檢舉並協助逮捕1名車手，即可獲得5萬元獎勵金。林鼎泰並強調，中壢分局將持續深化與社會各界合作，強化跨區聯防機制，加強對詐欺犯罪的打擊力度，斬斷詐欺金流，保護民眾的財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：男子領錢現詭異舉動 中壢警民合作逮詐團車手