快訊

暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過

再爆醉毆案細節！Makiyo轟「司機不是老實人」：看完判決書超氣

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

男子領錢現詭異舉動 中壢警民合作逮詐團車手

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園中壢區5日下午15時許有一名46歲莊姓男子於ATM前持好幾張提款卡領錢，且不斷講著疑似詐騙集團使用的術語，引發後方等待提款的民眾懷疑，立即向中壢警分局報案。警方獲報趕到場時，發現莊男剛領完錢準備離開，趕緊上前盤查，發現他是詐團車手，且持有依託咪酯菸彈、金融卡數張、手機、及贓款約10萬元，警方查扣相關贓證物，全案訊後依詐欺、毒品罪嫌移送法辦。

S 13656073 0
莊男剛領完錢準備離開，警方趕緊上前盤查。圖：讀者提供

興國派出所表示，5日下午接獲民眾報案，中央西路的第一銀行內有可疑男子疑似是詐團的提款車手，一直講著聽不懂的術語，而且因為等待時間有點長，看起來好像有好幾張提款卡在變換領錢，感覺可疑就馬上報警。興國派出所立刻指派線上警力前往，當場發現莊男與報案的檢舉人所述特徵相符，成功將這名提領完贓款正要離開的車手逮捕移送法辦。

S 13656071 0
警方查扣依託咪酯菸彈、金融卡數張、手機、及贓款約10萬元。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，百斬計畫的核心是結合民眾力量，徹底摧毀詐欺犯罪集團的運作鏈條，每成功檢舉並協助逮捕1名車手，即可獲得5萬元獎勵金。林鼎泰並強調，中壢分局將持續深化與社會各界合作，強化跨區聯防機制，加強對詐欺犯罪的打擊力度，斬斷詐欺金流，保護民眾的財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：男子領錢現詭異舉動 中壢警民合作逮詐團車手

延伸閱讀：

  1. 喝茫了！桃園21歲男醉倒路邊 向警察自稱是習近平
  2. 寒流來襲高山有望降雪 玉管處籲登山賞雪做好萬全準備

中壢 桃園 車手

延伸閱讀

賣2門號給詐團賺400卻害她被騙1304萬 法官只判拘役50天原因曝...

桃園中壢擺脫「全國最酸雨」 市府3策略嚴管空汙

美女太主動要當老婆戀愛腦險淪陷 嘉市議員播徐乃麟悲歌揭詐團陷阱

網路投票衝人氣？台中熟女被詐團冒名借錢 急報案求助

相關新聞

檢批保母劉彩萱像「蜘蛛」給剴剴毒性壓力 請法官判無期徒刑

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述的程序。公訴檢察官認為，劉彩萱像...

獨／南投警副所長曖昧應召站闆娘 洩密臨檢訊息今改判5年2月

劉東貴曾任南投縣警局巡佐、副所長，任職期間與應召站袁姓女業者搞曖昧，涉在2022年間，協助進入警務系統替袁女查個資，另收...

鄰居芒果樹枝逾越其屋頂 他看不慣落葉致積水生蟲架梯剪斷挨罰

台南陳姓男子不滿楊姓鄰居栽種芒果樹逾越至其住處屋頂，落葉導致屋頂發生積水生蟲及生鏽，去年底攀爬梯子並用園藝剪刀剪斷芒果樹...

賣2門號給詐團賺400卻害她被騙1304萬 法官只判拘役50天原因曝

俞姓男子申辦2個門號後，賣給詐欺集團成員，1個200元，只拿到400元。詐團則以「假投資」手法，用俞男的門號行騙許姓女子...

漸凍婦悶死2歲女「難以到庭」 國民法官庭停審...檢抗告失敗確定

罹患肌萎縮性側索硬化症的郭姓婦人悶死2歲女兒，她試圖輕生，被丈夫撿回一命，檢方依家暴殺人罪起訴。台北地院國民法官庭審理，...

愛山林私募爆操縱股價 房產代銷龍頭祝文宇1200萬元交保

房產代銷龍頭愛山林董事長祝文宇，2013年對策略性投資人私募發行普通股，卻私下找員工及親友以兩折低價認股，事後再將股票回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。