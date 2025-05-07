賣2門號給詐團賺400卻害她被騙1304萬 法官只判拘役50天原因曝

俞姓男子申辦2個門號後，賣給詐欺集團成員，1個200元，只拿到400元。詐團則以「假投資」手法，用俞男的門號行騙許姓女子，得手金額高達1304萬元。基隆地方法院法官審理後，認定俞男是幫助犯，處拘役50天，可易科罰金。全案可上訴。

基隆地檢署檢察官起訴指出，俞男2023年6月某日，在新北市蘆洲區一家電信公司門市，申辦2個門號後，就以每個門號200元代價，賣給真實姓名年籍不詳，綽號「光頭」的詐欺集團成員使用。

詐欺集團取得俞男申辦的2個門號後，由在LINE暱稱「吳嘉玲」的詐團成員，鼓吹許姓女子加入指定的投資平臺App，投資股票追求獲利。

詐團成員2023年7月2日上午，兩度用俞男申辦的門號打電話給許女，聯繫交付款項事宜。許女在同年7月2日起至8月15日止，面交460萬元現金給詐團的車手，外加透過網路轉帳方式，許女合計「投資」1304萬元，最後發現受騙報案。

檢察官偵訊時，俞男供稱在台北有個叫「光頭」的人，叫他去辦門號，並會用1個200元買他的門號。他在辦好門號之後交給光頭，拿到400元就跟朋友一起吃東西花掉了，他並沒有參與詐騙被害人。