快訊

暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過

再爆醉毆案細節！Makiyo轟「司機不是老實人」：看完判決書超氣

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

聽新聞
0:00 / 0:00

漸凍婦悶死2歲女「難以到庭」 國民法官庭停審...檢抗告失敗確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

罹患肌萎縮性側索硬化症的郭姓婦人悶死2歲女兒，她試圖輕生，被丈夫撿回一命，檢方依家暴殺人罪起訴。台北地院國民法官庭審理，發現她以平板輸入姓名就花費1分21秒，無法應訊，裁定她因疾病不能到庭，在能到庭前停止審判。檢方抗告，台灣高等法院駁回確定。

郭婦殺女案是台北地院分案審理的第13件國民法官案，也是北院國民法官法庭首件停審的案件。

家住台北市的郭婦（36歲）是「漸凍人」，與丈夫育有1女。2023年10月21日晚間18時許，郭婦利用丈夫參加婚宴的機會，在住處撰寫遺書列印，晚間7時30分打LINE給婆婆，將2歲女兒接回家。

當天晚間8時，郭婦以毛巾遮蔽主臥室嬰兒攝影機，持灰色條紋枕悶壓女兒頭15分鐘，女兒窒息死亡，女兒死後，郭婦持刀刺向自己左胸、右頸部，她的丈夫深夜近11時到家後報警，台北地檢署依家暴殺人罪嫌起訴郭婦。

國民法官法庭調查，郭婦罹患俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性側索硬化症，2023年5月19日首次至台北榮總就診，依她就診紀錄，難以自行步行前往法庭，且雙手無力、言語模糊，影響正常表達能力與書寫功能。

北院2024年12月26日發函台大醫院，院方回以郭婦四肢肌肉無力，行動遲緩，若需到庭宜備有輪椅，還指郭婦因言語障礙，口說可能含糊，書寫困難。

北院2月27日開庭，想確認郭婦的身體狀況，發現她的發音確實呈現被口水嗆到的情形，法官再命郭婦書寫阿拉伯數字、姓名時，郭婦寫出的文字歪斜甚至難以辨識，而她利用平板輸入姓名時，要花費1分21秒之久。

郭婦的律師說，郭婦說的話因「大舌頭」，難以理解，她為自己辯護的能力嚴重減損，說話連親姊妹都要用猜的才可以知道。郭婦的父親稱，她在家裡坐會坐到偏掉，上洗手間、洗澡都需要他人協助，合議庭依相關供述認定，郭婦有難於到庭接受審判事由，裁定停審。

北檢抗告，高院認為郭婦無法正常表達及陳述，且難於到庭接受審判，北院裁定她能到庭以前停止審判，屬判決前關於訴訟程序的裁定，無明文規定得抗告，也不是刑事訴訟法第404條但書第2款、第3款所列裁定，檢方抗告不合法，因此駁回。

高院指出，北院在裁定正本上註記「如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀」，是誤載。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

罹患肌萎縮性側索硬化症的郭姓婦人悶死2歲女兒，檢方依家暴殺人罪起訴。台北地院國民法官庭審理，發現她以平板輸入姓名就花費1分21秒，無法應訊，裁定她因疾病不能到庭，在能到庭前停止審判。檢方抗告，台灣高等法院駁回確定。記者王宏舜／攝影
罹患肌萎縮性側索硬化症的郭姓婦人悶死2歲女兒，檢方依家暴殺人罪起訴。台北地院國民法官庭審理，發現她以平板輸入姓名就花費1分21秒，無法應訊，裁定她因疾病不能到庭，在能到庭前停止審判。檢方抗告，台灣高等法院駁回確定。記者王宏舜／攝影

丈夫 國民法官 漸凍人

延伸閱讀

無照酒駕還自撞...她害後座閨密噴飛慘死 遭判4年

黃呂錦茹涉偽造文書遭羈押禁見 國民黨：高院駁回理由令人傻眼

曾指示製作文件傳給共犯 黃呂錦茹確定羈押禁見

苗栗洗車工曾3度酒駕...闖紅燈撞死醫大生 檢今起訴由國民法官審理

相關新聞

檢批保母劉彩萱像「蜘蛛」給剴剴毒性壓力 請法官判無期徒刑

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述的程序。公訴檢察官認為，劉彩萱像...

獨／南投警副所長曖昧應召站闆娘 洩密臨檢訊息今改判5年2月

劉東貴曾任南投縣警局巡佐、副所長，任職期間與應召站袁姓女業者搞曖昧，涉在2022年間，協助進入警務系統替袁女查個資，另收...

鄰居芒果樹枝逾越其屋頂 他看不慣落葉致積水生蟲架梯剪斷挨罰

台南陳姓男子不滿楊姓鄰居栽種芒果樹逾越至其住處屋頂，落葉導致屋頂發生積水生蟲及生鏽，去年底攀爬梯子並用園藝剪刀剪斷芒果樹...

賣2門號給詐團賺400卻害她被騙1304萬 法官只判拘役50天原因曝

俞姓男子申辦2個門號後，賣給詐欺集團成員，1個200元，只拿到400元。詐團則以「假投資」手法，用俞男的門號行騙許姓女子...

漸凍婦悶死2歲女「難以到庭」 國民法官庭停審...檢抗告失敗確定

罹患肌萎縮性側索硬化症的郭姓婦人悶死2歲女兒，她試圖輕生，被丈夫撿回一命，檢方依家暴殺人罪起訴。台北地院國民法官庭審理，...

愛山林私募爆操縱股價 房產代銷龍頭祝文宇1200萬元交保

房產代銷龍頭愛山林董事長祝文宇，2013年對策略性投資人私募發行普通股，卻私下找員工及親友以兩折低價認股，事後再將股票回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。