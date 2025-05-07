漸凍婦悶死2歲女「難以到庭」 國民法官庭停審...檢抗告失敗確定

罹患肌萎縮性側索硬化症的郭姓婦人悶死2歲女兒，她試圖輕生，被丈夫撿回一命，檢方依家暴殺人罪起訴。台北地院國民法官庭審理，發現她以平板輸入姓名就花費1分21秒，無法應訊，裁定她因疾病不能到庭，在能到庭前停止審判。檢方抗告，台灣高等法院駁回確定。

郭婦殺女案是台北地院分案審理的第13件國民法官案，也是北院國民法官法庭首件停審的案件。

家住台北市的郭婦（36歲）是「漸凍人」，與丈夫育有1女。2023年10月21日晚間18時許，郭婦利用丈夫參加婚宴的機會，在住處撰寫遺書列印，晚間7時30分打LINE給婆婆，將2歲女兒接回家。

當天晚間8時，郭婦以毛巾遮蔽主臥室嬰兒攝影機，持灰色條紋枕悶壓女兒頭15分鐘，女兒窒息死亡，女兒死後，郭婦持刀刺向自己左胸、右頸部，她的丈夫深夜近11時到家後報警，台北地檢署依家暴殺人罪嫌起訴郭婦。

國民法官法庭調查，郭婦罹患俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性側索硬化症，2023年5月19日首次至台北榮總就診，依她就診紀錄，難以自行步行前往法庭，且雙手無力、言語模糊，影響正常表達能力與書寫功能。

北院2024年12月26日發函台大醫院，院方回以郭婦四肢肌肉無力，行動遲緩，若需到庭宜備有輪椅，還指郭婦因言語障礙，口說可能含糊，書寫困難。

北院2月27日開庭，想確認郭婦的身體狀況，發現她的發音確實呈現被口水嗆到的情形，法官再命郭婦書寫阿拉伯數字、姓名時，郭婦寫出的文字歪斜甚至難以辨識，而她利用平板輸入姓名時，要花費1分21秒之久。

郭婦的律師說，郭婦說的話因「大舌頭」，難以理解，她為自己辯護的能力嚴重減損，說話連親姊妹都要用猜的才可以知道。郭婦的父親稱，她在家裡坐會坐到偏掉，上洗手間、洗澡都需要他人協助，合議庭依相關供述認定，郭婦有難於到庭接受審判事由，裁定停審。

北檢抗告，高院認為郭婦無法正常表達及陳述，且難於到庭接受審判，北院裁定她能到庭以前停止審判，屬判決前關於訴訟程序的裁定，無明文規定得抗告，也不是刑事訴訟法第404條但書第2款、第3款所列裁定，檢方抗告不合法，因此駁回。

高院指出，北院在裁定正本上註記「如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀」，是誤載。

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