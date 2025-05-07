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認知作戰升級危害國安 調查局舉辦灰色地帶侵擾研討會

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
調查局與中央警察大學舉辦「灰色地帶侵擾作為之發展與防處」學術研討會。圖／調查局提供
調查局與中央警察大學舉辦「灰色地帶侵擾作為之發展與防處」學術研討會。圖／調查局提供

調查局展望與探索雜誌社、中央警察大學警政管理學院與公共安全學系，昨天共同舉辦「灰色地帶侵擾作為之發展與防處」學術研討會，邀請專家學者從關鍵基礎設施、認知作戰、實體侵擾等面向切入，探討當前國際間日益頻繁的灰色地帶衝突與侵擾行為，尋求有效防處策略。

調查局指出，研討會共有二場次，分別以「從實體到心理：關鍵基礎設施防護與認知戰的挑戰與應對」、「從模糊到常態：中共灰色地帶侵擾手段對安全之影響」為主題。開幕式由中央警察大學校長楊源明、調查局長兼展望與探索雜誌社發行人陳白立致詞。

共計發表「歐盟關鍵基礎設施防護戰略與發展趨勢研析」、「論灰區衝突的武器行使的界限：以海上警察法理為視角」、「認知戰對國家安全之挑戰及其法制因應」、「解構中共灰色地帶侵擾中的惡意影響力行動」、「灰色升級：台灣周邊海域海底電纜遭受破壞的研析與防護」、「灰色地帶策略下中共對我空域之侵擾」論文共6篇，發表人、與談人皆為此領域權威專家學者。

陳白立指出，所謂「灰色地帶作為」，指的是介於傳統戰爭與和平之間的各種手段和策略，這些作為模糊了行動者的意圖和責任歸屬，難以明確界定為軍事攻擊，卻能逐步蠶食被針對方的安全防線與防衛意識，達到其政治、經濟或戰略目標。

陳白立表示，中共近年來在南海的擴張、海警船的跨越海峽中線、對我國資訊空間的滲透、經濟上的脅迫、在國際場域曲解聯大2758號決議，以及不斷升級的認知作戰等，都是典型的灰色地帶操作。

調查局指出，展望與探索雜誌社自創立以來，致力於探討國家安全、兩岸關係、大陸情勢等重要議題，不定期與國內大學相關院系共同辦理學術研討會，透過相關領域學者專家集思廣益，成果深獲各界好評，已成為探討大陸情勢及兩岸關係的重要學術盛會。

調查局長陳白立強調，中共不斷升級的認知作戰，是典型灰色地帶操作。圖／調查局提供
調查局長陳白立強調，中共不斷升級的認知作戰，是典型灰色地帶操作。圖／調查局提供

中共 陳白立

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