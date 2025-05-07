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涉操縱股價賺上億 愛山林董座遭約談
房產代銷龍頭甲山林集團旗下愛山林董事長祝文宇，二○一三年對策略性投資人私募發行普通股，涉找親友、員工以兩折低價認購，事後再回賣集團相關公司，涉連續利用操縱股價獲利上億元；調查局昨搜索約談祝及妻兒共十八人，依違反證交法、洗錢等罪移送台北地檢署。
同案約談被告包括甲山林董事長張瀛珠（祝文宇妻子）、愛山林總經理祝藝（祝文宇兒子）、副董事長張境在、財會副理林佩君、丰雲公司董事許懷泉、瑞揚公司董事長吳宜臻等人，其中林佩君負責股票回購業務，是全案關鍵角色。
檢調調查，二○一三年十月間，愛山林董事會通過決議，公告私募普通股一點二億股，每股認購價格六元，同月廿一日共募集四萬二六○○張，收足股款二億五五六○萬元。
私募股票應是賣給對公司有幫助的策略性投資人，讓投資人以較低價格認購新股，祝文宇明知當時每股市值近卅元，卻以「市價兩折」找親友或員工認購，且事後未依法公開揭露，違反證交法財務業務文件內容不實罪。
二○二○年五至九月間，祝文宇涉指示林佩君主導將股票回賣給甲山林集團旗下愛山林、仰山林、丰雲、瑞揚、璞緒等公司，以連續高價委託買賣、相對成交等手法，擬制性獲利上億元。
檢調懷疑，祝文宇家族為鞏固公司經營權，在私募股票閉封期解鎖後，向先前認購股票的親友員工回購股票，相關金流層層轉匯，涉犯證交法特別背信罪、操縱股價罪與洗錢罪。
一九八五年成立的甲山林集團，二○一四年成立上市公司愛山林建設，由於參與北台灣許多大型開發案，二○二四年創下代銷一二五○億元新高，有代銷龍頭稱號。
愛山林近年從傳統代銷轉型建設公司，去年推出逾六○○億元自建案，今年預計推案量達千億元；負責人祝文宇縱橫房地產四十年，昨遭約談引發業界熱議。
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