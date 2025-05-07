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京華城案／朱亞虎明作證 將受8組人詰問
台北地方法院昨開庭審理民眾黨前主席柯文哲所涉京華城案，傳喚威京集團財務經理張志澄，檢辯詰問威京旗下耀群公司財務副理洪秀鳳、威京財務副理陳秀桃作證；合議庭明將傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎作證，接受柯文哲等八組人詰問。
朱亞虎明天由被告轉證人，法官會提解柯文哲等四名羈押被告出庭，合議庭排整日庭期，讓朱接受柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、台北市都發局前局長黃景茂、應曉薇的助理吳順民、張志澄等人詰問，再加上公訴檢察官部分，朱一個人要向八組人證言案情。
洪秀鳳、陳秀桃曾以個人名義捐卅萬元政治獻金給民眾黨，被認定「假捐贈、真行賄」，她們昨天作證表示，會捐錢給民眾黨是受張志澄指示，都否認對京華城容積率的事知情。
洪秀鳳指出，張志澄問她是否能做政治獻金，但未說原因，她也不知道沈慶京如何交辦張志澄捐款的事；陳秀桃說，從未參與京華城的事。
張志澄強調，他負責管理威京總部，總部轄下有卅多家公司，對鼎越等公司決策細部事務只是知悉，並沒有參與，集團也不等於總部。
對於洪秀鳳、陳秀桃證言，檢察官表示，二人以個人名義捐款給民眾黨，是聽從張志澄指示，沈慶京則在背後交代張辦事；沈的律師說，證人證述不能證明沈犯罪，此外，也再以健康因素沈聲請具保停止羈押。
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